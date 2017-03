Siêu du thuyền một tỷ USD đến châu Á

Được thiết kế theo phong cách sang trọng và hiện đại, Ovation of the Seas hội tụ đài quan sát Sao Bắc đẩu cùng các tiện nghi cao cấp, vừa cập cảng Singapore.

Theo bà Phạm Kim Nhung, đại diện đoàn Royal Caribbean tại Việt Nam, siêu du thuyền Ovation of the Seas là một sản phẩm cấu thành từ lòng nhiệt huyết và sự cải tiến không ngừng cùng những thiết kế mang tính cách mạng về công nghệ kỹ thuật, được xác nhận bởi thương hiệu Royal Caribbean. Ovation of the Seas mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo ngay trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (6/4).

Ovation of the Seas sở hữu đài quan sát Sao Bắc đẩu độc đáo. Du khách có thể di chuyển lên độ cao 90m so với mặt nước biển để ngắm nhìn toàn cảnh đại dương ngoạn mục với trục xoay 360 độ; trải nghiệm cảm giác thú vị khi được vút bay trên không trung đầy tự do với Ripcord by iFly.

Ngoài ra, du khách có thể thoải mái vận động trong không gian giải trí tại nhà lớn nhất trên biển SeaPlex với các trò chơi hấp dẫn như xe điện đụng, trượt patin, nhào lộn trên không, bóng rổ trên chiếc siêu du thuyền độc đáo này.

Điểm đặc biệt của du thuyền là nhà phức hợp Two70 độ. Đây là khu ăn uống và giải trí với tầm nhìn 270 độ hướng ra đại dương. Buổi tối, những cửa sổ tại Two70 độ biến thành từng màn hình robot trình chiếu cỡ lớn, kết hợp với hệ thống âm thanh ánh sáng, khiến cho không gian trở thành một sân khấu biểu diễn nghệ thuật độc đáo.

Dạo bước giữa một "thành phố" rộng lớn nhưng không có tiếng còi xe và khói bụi, thư giãn sảng khoái giữa đại dương bao la, đặt chân xuống những cảng biển xinh đẹp... trên Ovation of the Seas sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm khó quên.

Siêu du thuyền với đường truyền Internet VOOM cho phép du khách thực hiện mọi thao tác kết nối như trên đất liền. Kỳ nghỉ của du khách sẽ không bao giờ bị ngắt kết nối vì có thể thoải mái Facetime, Skype, Facebook, Email mọi nơi mọi lúc. Thật thú vị khi tất cả hoạt động trên tàu không chỉ dành cho những người trên cùng chuyến đi, mà còn được trực tiếp chia sẻ với bạn bè đang ở nhà.

Thừa hưởng những tính năng vượt trội của "đàn anh" Quantum, Ovation of the Seas cũng sử dụng vòng tay Wowband thay cho các thao tác check-in, check-out và thanh toán trên du thuyền. Sự trở lại của Bionic Bar - robot pha chế thức uống - mang đến du khách những bất ngờ thú vị. Thiết kế sang trọng của hệ thống nhà hàng với tên gọi "Vùng đất kỳ diệu" sẽ đưa du khách đến với đỉnh cao thưởng thức ẩm thực trong không gian tích hợp, giữa hệ thống âm thanh ánh sáng hòa quyện và sống động trên đại dương.

