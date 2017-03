Bé gái 3 tuổi bị tổn thương vùng kín: Bệnh viện có kết luận

Sau 1 ngày, mẹ bé 3 tuổi tố con gái bị tổn thương vùng kín, phía bệnh viện đã đưa kết luận.

Ngày 24/3, chị Nguyễn Thị A.T (SN 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) cho hay, phía bệnh viện đã có kết luận cháu P. không bị rách màng trinh, không có tế bào người nam, có vết bầm tím bên trong và ra máu. Còn nguyên nhân do đâu cần phải chờ kết luận của cơ quan công an.

“Đến thời điểm hiện tại, theo kết luận từ phía bệnh viện, con tôi có tụ máu ở góc màng trinh với kích thước 2x3mm”, chị T cho biết thêm.

Trước đó, chiều 21/3, gia đình đón cháu tại trường Mầm non Xe Lửa Gia Lâm, nhưng khi về cháu có nhiều biểu hiện bất thường như bỏ ăn, buồn phiền, hoảng sợ. Đặc biệt, chị tá hỏa phát hiện vùng kín của cháu bị chảy máu.

Nghi ngờ có việc không hay xảy ra với con nên chị T. đã gọi điện cho cô giáo để trao đổi, tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Ngày hôm sau chị T. vội đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để các bác sĩ thăm khám.

Chiều 22/3, gia đình chị T. cũng đến làm việc với Ban giám hiệu trường mầm non Xe Lửa Gia Lâm, đến lúc này cô hiệu trưởng mới nắm được vấn đề. Cùng thời điểm, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

