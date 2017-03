Án "lạ" trong vụ "giao cấu với trẻ em"

Đối tượng bị truy tố về tội "giao cấu với trẻ em". Nhưng khi người mẹ "trẻ em" sinh con thì đưa bé lại không phải là con của đối tượng bị truy tố...

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vừa hoàn tất cáo trạng, đồng thời chuyển cho Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử một đối tượng về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Tại nhà của V., Huy từng làm chuyện “người lớn” với V.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2016, thông qua mạng xã hội facebook, Nguyễn Đình Huy (SN 1991, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) quen biết với H.T.H.V. (sinh ngày 19/7/2001, trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Sau nhiều lần nói chuyện trên mạng, đến 19h ngày 20/2/2016, Huy điều khiển xe máy đến nhà V. chơi. Sau đó, Huy chở V. đến quán cà phê “tâm sự”, khi Huy hỏi V. có thích Huy không thì V. gật đầu đồng ý. Những ngày sau đó, Huy nhiều lần chở V. đến nhà nghỉ để tâm sự và V. đồng ý mà không có phản ứng gì. Thậm chí có ngày Huy “yêu” V. ngay tại nhà của V. nhưng không ai hay biết. Tuy nhiên, sau đó Huy và V. không liên lạc gì với nhau nữa.

Giữa tháng 4/2016, thấy V. có biểu hiện lạ nên người thân đưa đến Trạm y tế xã Đại Quang thăm khám. Tại đây, cán bộ y tế xã phát hiện thiếu nữ này đã có thai được 8 tuần nên gia đình V. làm đơn tố Huy lên Công an xã Đại Quang. Vụ việc sau đó được Công an xã này trình báo lên Công an huyện Đại Lộc.

Sau thời gian mang thai, ngày 1/11/2016, V. sinh được một bé gái. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã trưng cầu giám định AND với bé gái này. Tại bản giám định AND của Phân viện khoa học hình sự TP Đà Nẵng kết luận, bé gái do V. sinh không phải con đẻ của Huy.

Qua làm việc với V., thiếu nữ này khai nhận Huy đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với mình nhưng V. cũng khai rằng, từ tháng 1/2016, V. cũng nhiều lần “làm chuyện người lớn” với một người tên Vũ (không rõ họ, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Qua lời khai của V., Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch của Vũ nhưng không thành nên đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Huy cũng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công Bính