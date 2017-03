Điểm mặt 3 cung Hoàng đạo sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo nhất trong năm 2017

Trong năm 2017, hầu hết các cung Hoàng đạo đều có chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, có 3 chòm sao nên để ý những chuyện không may sẽ đến với mình nhé, đừng lơ là và cố gắng khắc phục một cách sớm nhất có thể, và mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà!

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Trong năm 2017 này, người thuộc cung Xử Nữ sẽ gặp đôi chút không may mắn trong công việc. Công việc của bạn tiến triển hơi khó khăn, năng suất làm việc có giảm so với năm trước, có thể là do sự chuyển giao việc làm nên bạn chưa hòa nhập được với môi trường mới, cũng có thể là bạn đòi hỏi sự hoàn hoản quá mức mà quên mất rằng cuộc sống này cần phải có sự linh hoạt và sáng tạo, không thể bất kì lúc nào cũng nằm trong khuôn mẫu và luôn đi theo quy tắc được. Tình trạng công việc trì trệ khiến cho cảm xúc của Xử Nữ cũng tuột dốc nhưng những lúc như vậy, Xử Nữ đừng nghĩ quẩn mà hãy nghĩ xa hơn và bình tâm lấy lại phong độ nhé.

Để cải thiện tình hình, Xử Nữ nên sử dụng trực giác nhạy bén, khả năng quan sát tinh tường để thu thập tin tức xung quanh, lúc nào cũng phải cập nhật xu hướng và thời thế. Bên cạnh đó, Xử Nữ hãy nghe theo bản năng và lí trí của mình để có những quyết định đúng đắn, phải xác định rõ mục tiêu và hướng đến một cách cục thể nhất. Tránh tình trạng stress dẫn đến việc gây gổ với người yêu, chuyện đó sẽ còn làm cho Xử Nữ trở nên trầm cảm hơn nữa. Hãy nhớ rằng, bản thân phải luôn nỗ lực thì mới có được thành công.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Có vẻ như năm 2017 Nhân Mã không gặp may mắn lắm trong chuyện tài chính, mặc dù từ trước đến nay Nhân Mã luôn là kẻ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, Nhân Mã sẽ không xui xẻo đến mức phải cạn kiệt "nguồn tài nguyên" nếu có thể tránh được những ham muốn không đáng có, tiết kiệm tiền, hãy chi tiêu một cách khôn ngoan. Năm nay, Nhân Mã cần phải tích cực kiếm tiền, đừng nên đầu tư lâu dài vào những gì không đáng, nên nhớ tài chính của bạn năm nay không quá tốt đâu nhé.

Để có thể cải thiện được tình hình, Nhân Mã cần phải bình tĩnh, đôi khi nên nhẫn nhịn, đừng quá nóng nảy làm theo ý mình mà khiến sự việc càng xấu đi. Nhân Mã sẽ phải trải qua nhiều cạm bẫy và khó khăn, vì vậy hãy thật tập trung. Tốt hơn hết vẫn là duy trì một khoản tiết kiệm nho nhỏ, nếu có gan thì Nhân Mã có thể đầu tư vào những dự án ngắn hạn và rủi ro thấp. Vào cuối năm thì nguồn tài chính của Nhân Mã có thể được cải thiện đôi chút.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Năm ngoái Song Ngư đã có một con đường yên bình thì năm nay không chỉ đối mặt với một mà là nhiều trở ngại. Song Ngư sẽ nhận ra rằng mình không thích công việc mình đang làm như trước nữa, tuy nhiên không nên thay đổi trong năm nay, nếu thay đổi thì phải xem xét rủi ro xảy ra. Vì vậy, năm 2017 Song Ngư nên tận dụng hết tất cả các mối quan hệ mà đặc biệt còn trong sự nghiệp của mình. Song Ngư phải thật bình tĩnh và kiên định trước mọi tình huống nhé. Nếu không biết phải làm gì tiếp theo thì Song Ngư có thể tham khảo đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết để được tư vấn, họ sẽ luôn sẵn lòng giúp bạn đó.

Song Ngư phải cảnh giác rất nhiều trong năm nay, kể cả trong gia đình, sẽ có vài chuyện bí mật mà mọi người trong gia đình không muốn cho bạn biết. Tuy nhiên, bạn cũng đừng để ý đến việc đó quá. Song Ngư vẫn nên tập trung cho sự nghiệp, không nên chủ quan với đối tác của mình, nên thể hiện một chút sáng tạo và sau đó Song Ngư sẽ nhận được thành quả của mình thôi. Đừng lãng phí bất kì cơ hội nào đến với tay mình nhé Song Ngư!