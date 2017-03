Xử vụ ma túy Tàng Keangnam: Trùm ma túy Lương Thị Thảo bị tăng án lên tử hình

Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội vừa tuyên sửa án sơ thẩm đối với bị cáo Lương Thị Thảo, chuyển từ hình phạt tù chung thân lên tử hình. HĐXX cũng không chấp nhận kháng cáo án tử hình trùm ma túy Tàng Kenangnam, đồng thời tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo khác.

Trong 3 ngày từ 22 đến 24/3, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Tráng A Tàng (sinh năm 1982 ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và đồng phạm về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa được tổ chức lưu động tại Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Bị cáo Lương Thị Thảo bị tăng án từ chung thân lên tử hình (ảnh chụp bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm)

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 9/2016, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử Tráng A Tàng và 11 bị cáo khác về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong số 12 bị cáo có 10 bị cáo là người tỉnh Sơn La, 1 bị cáo người tỉnh Hòa Bình và 1 bị cáo tỉnh Bắc Giang.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 26/7/2013, trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang phát hiện 2 chiếc xe ô tô BKS 29C-125.79 do Tráng A Tàng và Tráng A Nếnh điều khiển và xe BKS 29A -862.69 do Giàng Thị Sua (vợ Tàng) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra giao thông nên đã tiến hành truy đuổi. Khi đến địa phận xã Song Khê, TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai chiếc xe. Qua kiểm tra ô tô, Tổ công tác thu giữ được 265 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán ma túy do Tráng A Tàng cầm đầu. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2009 đến tháng 7/2013, Tráng A Tàng cùng đồng phạm mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.

Trên cơ sở lời khai của Tàng, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã làm rõ Giàng A Nhà cùng đồng phạm 6 lần mua bán trái phép tổng số 390 bánh heroin và 80 viên ma túy tổng hợp.

Tại phiên sơ thẩm, dù phần lớn các bị cáo chối tội nhưng HĐXX nhận định có đủ căn cứ để xác định từ tháng 6/2009 đến ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng và đồng bọn đã 13 lần mua bán ma túy với số lượng 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp. Từ đầu năm 2011 đến tháng 1-2014, Giàng A Nhà và đồng bọn 6 lần mua bán tổng số 390 bánh heroin và 80 viên ma túy tổng hợp. HĐXX tuyên các bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt 9 bị cáo hình phạt tử hình gồm: Tráng A Tàng; Tráng A Nếnh; Giàng A Chờ; Giàng A Nhà; Sùng A Lánh; Sồng A Nếnh; Tráng A Mùa; Vũ Văn Lâm; Tráng A Ký. Phạt tù chung thân 3 bị cáo: Giàng Thị Sua; Tráng A Chư (bố Tàng); Lương Thị Thảo.

Bá Đoàn