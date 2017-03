Hàng trăm tấn dứa bị thối do ô nhiễm khói nhà máy

Mấy ngày nay, hàng chục gia đình ở xã biên giới Bản Lầu, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) mất ăn, mất ngủ vì hàng trăm tấn dứa đang tới kỳ thu hái bỗng nhiên bị thối quả.

Dứa khi bổ ra bị thối ở giữa, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị ô nhiễm khói nhà máy.

do ô nhiễm nhà máy luyện kim màu Lào Cai ở km 15 quốc lộ 4 Lào Cai - Mường Khương của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh làm chủ đầu tư.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, ngày 17/3, cơ quan chức năng đã nhận được thông tin phản ánh của UBND huyện Mường Khương về hiện tượng cây chết táp lá tại xã Bản Lầu, các quả dứa khi bổ ra có hiện tượng bị thối ở giữa.

Tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát cho thấy các cây trồng (cây dứa, cây chè…) hiện tượng bị cháy, táp lá. Tổng số dân bị ảnh hưởng là khoảng 82 hộ; tổng diện tích cây cối, hoa mầu bị ảnh hưởng khoảng 197,56 ha.

Nguyên nhân có thể là do nguồn khí thải của nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh. Tại thời điểm khảo sát, nhà máy dừng hoạt động, đang tiến hành sửa chữa hệ thống xử lý khí thải.

Cơ quan chuyên ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành làm việc với đơn vị sản xuất trên và yêu cầu Công ty CP Tứ Đỉnh phải phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, UBND xã có hộ dân có diện tích cây trồng bị ảnh hưởng giải quyết những thiệt hại trước mắt cho bà con nhân dân, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố đảm bảo môi trường.

Nhà máy luyện kim màu Lào Cai được xây dựng tại ngọn đồi cao ở thôn Km 15 xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, là "nghi can" chính gây ra ô nhiễm môi trường, làm hỏng hàng trăm ha dứa, chè, cao su... của người dân địa phương.

Chiều ngày 20/3, ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo công tác kiểm tra, khắc phục sự cố tại địa phương trên. Phát biểu trong cuộc họp ngay sau khi thị sát nhà máy luyện kim màu Lào Cai do Công ty CP Tứ Đỉnh làm chủ đầu tư, ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho rằng dứa thối quả, cây trồng táp lá ở khu vực bản Lầu theo báo cáo của ngành Nông nghiệp không phải do sâu bệnh gây ra. Vậy 70 - 80% là do ô nhiễm nhà máy luyện kim màu Lào Cai gây ra vì khói bụi gây ra mưa a xít làm hại cây trồng. Ở khu vực này chỉ có nhà máy này hoạt động. Sau khi kiểm tra cụ thể tỉnh sẽ xử lý theo quy định pháp luật...

Cùng ngày Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng đã ký quyết định số 856- UBND của UBND tỉnh Lào Cai thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ, đầu tư, xây dựng của Nhà máy luyện kim màu Lào Cai trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 20/3.

Đoàn kiểm tra liên ngành có 13 thành viên của các ngành Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công an, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Khoa học - Công nghệ và đại diện UBND huyện Mường Khương, UBND xã Bản Lầu. Ông Lê Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn.

Quyết định nêu rõ, đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ, đầu tư, xây dựng đối với nhà máy luyện kim màu Lào Cai; xác định nguyên nhân cây chết, lá táp của nhân dân xã Bản Lầu, huyện Mường Khương; báo cáo UBND tỉnh Lào Cai.

Một đồi dứa đang chín của một nhà dân bị mất trắng.

Hiện nay đoàn kiểm tra của tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai kiểm tra nhà máy luyện kim màu Lào Cai và làm rõ nguyên nhân cây táp khô lá, dứa thối quả để báo cáo Chủ thịch UBND tỉnh Lào Cai xử lý theo quy định pháp luật.

Một doanh nghiệp ở Sa Pa tiêu thụ giúp mấy chục tấn dứa quả của người dân ở xã Bản Lầu mấy ngày trước đã vừa phải chuyển dứa cho Công ty môi trường đô thị tỉnh Lào Cai đưa đi tiêu hủy do dứa bị ô nhiễm khói bụi, không an toàn cho người tiêu dùng.​

