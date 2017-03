Miền Bắc chuyển rét vào cuối tuần

Nắng nóng miền Bắc những ngày qua sẽ chấm dứt trong hôm nay, bởi từ ngày mai đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về đẩy nền nhiệt xuống thấp nhất ở đồng bằng là 14-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp phía tây, nên ba ngày nay Bắc Bộ có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 29-32 độ C. Riêng Tây Bắc xuất hiện vài điểm nắng nóng, nhiệt độ cao 35-37 độ C như Mường Tè (Lai Châu), Mường La (Sơn La).

Lúc 13h hôm nay, nền nhiệt miền Bắc giảm nhưng không đáng kể nên vẫn ở mức cao, như Minh Đài (Phú Thọ) còn 30 độ C; Định Hóa (Thái Nguyên) 27 độ C. Tại Hà Nội phổ biến 29-31 độ C, trời nắng và có cảm giác khá oi bức về trưa và chiều.

Kiểu thời tiết trên sẽ chấm dứt trong hôm nay, bởi một khối khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Ngày 25/3, nhiệt độ cao nhất trong ngày khu vực Hà Giang - Lạng Sơn chỉ còn 21-23 độ C. Đến trưa và chiều, khối khí lạnh sẽ lan tới Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, đẩy nền nhiệt cao nhất trong ngày từ 25-26 độ C (lúc 9-11h) xuống dưới 23 độ C (từ sau 13h). Đến đêm, không khí lạnh được tăng cường thêm.

Trong đợt rét lần này, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Ảnh minh họa: Ngọc Thành.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này là vào sáng sớm ngày 26/3, với mức nhiệt đồng bằng và trung du phổ biến 14-16 độ C. Trong khi đó khu vực vùng núi còn 10-13 độ C, vùng núi cao như Mẫu Sơn, Tam Đảo, Sa Pa dưới 10 độ C.

Tại miền Trung, từ chiều 25/3, không khí lạnh sẽ tác động và gây mưa ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Đến đêm, nó mở rộng tới Huế và kéo dài liên tục đến hết 27/3 với tổng lượng mưa phổ biến 50-70 mm, một số nơi trên 100 mm. Nền nhiệt từ Thanh Hóa đến Huế trong ngày cuối tuần cũng giảm dưới 24 độ C, trời chuyển rét.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, không khí lạnh cuối mùa thường gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá, giông sét và gió giật mạnh, nhất là khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và vùng núi phía tây miền Trung.

Trên biển từ ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7. Từ ngày 26/3, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5- 6, biển động.