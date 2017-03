Người mất mạng, kẻ đi tù suốt đời từ chiếc nồi cơm điện bị hỏng

Tiếc chiếc nồi cơm điện mất tiền sửa mà không dùng được, người đàn ông to tiếng với hàng xóm và cậu con hùng hổ đi bênh bố khiến án mạng xảy ra.

Ngày 24/3, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Tiến Thỏa (25 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, chập tối 12/4/2016, tình cờ gặp người thợ sửa nồi điện ở cổng nhà hàng xóm, bố Thỏa bực vì mất tiền sửa mà nồi không sử dụng được nên đôi co. Người hàng xóm ra can nhưng bố Thỏa không nghe theo, xảy ra to tiếng.

Nghe bố gọi điện thoại nói bị gia đình hàng xóm đánh, Thỏa tức tốc cùng hai người bạn phi xe máy về nhà. Thấy bố ôm bụng kêu đau, anh ta vớ con dao trên bể nước, một mình phóng xe máy sang nhà hàng xóm "tính sổ".

Đến cổng nhà hàng xóm, thấy con của ông này là Nguyễn Kim Tý gọi, anh ta chỉ ậm ừ rồi đi tiếp. Nhưng đi một đoạn, Thỏa bất ngờ quay xe đi ngược lại và rút dao đâm trúng bụng đoạt mạng anh Tý khi thấy nạn nhân tiến về phía mình.

Tại tòa hôm nay, Thỏa khóc xin giảm nhẹ hình phạt, giải thích đâm anh Tý do sợ bị nạn nhân đánh trước.

Xác định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính côn đồ, HĐXX tuyên phạt Thỏa án tù chung thân.

