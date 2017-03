Đây là 6 kẻ nguy hiểm và tàn bạo nhất thế giới truyện One Piece, đứng đầu là Râu Đen

Trong truyện One Piece, những kẻ này chẳng bao giờ nề hà giẫm đạp lên sinh mạng của người khác để đạt được tham vọng của riêng mình.

Akainu

Trong thế giới của One Piece, Thủy sư đô đốc Akainu là nhân vật cực kỳ tàn nhẫn, là nỗi khiếp sợ của nhiều hải tặc và hải quân. Gã là một "tín đồ" của Công Lý Tuyệt Đối và bằng mọi giá bảo vệ cho tư tưởng đó, kể cả hành động một cách nhẫn tâm. Akainu vô cùng nghiêm khắc và tàn nhẫn. Hắn có thể sát hại chết bất kì ai không cùng quan điểm với mình, ví dụ như muốn lấy mạng Coby khi anh yêu cầu ông ta dừng trận chiến, xử tử những tên hải quân bỏ trốn vì lo sợ. Đối đầu với một kẻ nổi tiếng với cách hành xử dã man (black-hearted) và có sức mạnh cùng sức bền kinh ngạc như Akainu thì một kết cục chết chóc là khó tránh khỏi.

Rob Lucci

Nếu bạn đã xem trận chiến giữa Luffy và Lucci thì hẳn bạn phải công nhận về độ tàn bạo của tên này. Rob Lucci là thành viên mạnh nhất của CP9, có cách chiến đấu với tốc độ thần tốc, cách ra đòn đầy dứt khoát và tàn bạo. Thậm chí, Rob Lucci còn tỏ vẻ hưng phấn cùng thỏa mãn khi gây ra đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần cho đối thủ. Tại Tháp Công Lý ở Enies Lobby, Lucci nói rằng bản thân gia nhập Chính Phủ Thế Giới chỉ để hợp pháp hóa quyền được sát hại người. Điển hình của sự khát máu và bạo lực của Lucci là khi gã dàn xếp lại nhiệm vụ giải Robin tới Cánh Cổng Công Lý (Door of Justice) bằng cách để cho Monkey D. Luffy theo đuôi mình, hoàn toàn chỉ vì ham muốn chiến đấu của bản thân.

Bản chất bạo lực và tàn nhẫn của Lucci cũng được thể hiện khi hắn chuyển sang dạng báo hoàn chỉnh lúc chiến đấu, để có thể công kích Luffy một cách thô bạo hơn. Một ví dụ nữa cho máu tàn bạo của Lucci là khi hắn nhấn chìm đường liên kết ngầm tới Cánh Cổng Công Lý nhằm sát hại toàn bộ thành viên băng Mũ Rơm khi ấy đang ở trong đường hầm. Rob Lucci muốn hủy đi cơ hội giành lại mọi thứ của Luffy, chỉ vì cậu đã chọc giận mình.

Lucci đã từng tấn công Paulie, người đã từng là bạn mình suốt năm năm, một cách thô bạo, và thậm chí còn có ý định hạ sát cậu ta sau khi thân phận của CP9 được bộc lộ. Lucci còn thẳng tay loại bỏ đồng sự mới của CP9 vì ghét sự yếu đuối của hắn. Lucci cũng hạ sát toàn bộ năm trăm người lính trước kia là bởi tư tưởng này của gã – tin rằng với chiến binh, yếu đuối là một tội lỗi. Ngoài ra, Lucci cũng tin rằng bất cứ nơi nào gã can thiệp, nơi đó phải có máu đổ và bản thân không nhất thiết phải tuân theo nhận định hay lý tưởng của cấp trên một khi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Donquixote Doflamingo

Donquixote Doflamingo là một thành viên trong Thất Vũ Hải, là thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote, là Vua của Dressrosa và cũng là người môi giới trong Thế giới ngầm – nơi mà gã sử dụng bí danh "Joker". Doflamingo là một kẻ tàn bạo dã man và không khoan nhượng trước kẻ thù. Dường như việc chứng kiến nỗi đau của người khác là niềm vui của hắn, khi lúc nào cũng trông thấy hắn cười. Doflamingo thích đùa giỡn với đối thủ và cảm thấy vui sướng khi hành hạ họ. Hắn ta cười khi ép hai lính hải quân đang cố gắng sát hại lẫn nhau, hay khi bắt Bellamy và Sarkies đấu nhau, cười kể cả sau khi cắt đứt chân của Little Oar.

Crocodile

Crocodile, người lãnh đạo của tổ chức tội phạm bí mật, Baroque Works, và là nhân vật phản diện chính trong Baroque Works Saga. Với sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc, Crocodile là kẻ đã từng suýt hại chết Luffy Crocodile không quan tâm đến sinh mạng của thuộc cấp. Hắn sẵn sàng hy sinh họ để đạt được mục đích, bằng chứng là ở chiến dịch Utopia, nếu kế hoạch thành công, tất cả các nhân viên Baroque Works dưới quyền đều sẽ chết do đạn súng thần công bắn ra. Hắn cũng sẵn sàng sát hại những người thất bại hoặc dám phản bội hắn, như Mr.3 và Nico Robin. Hắn không quan tâm gì đến thuộc cấp và chỉ coi họ như những con cờ.

Crocodile cũng có một "thú vui" là hành hạ đối thủ cho đến chết. Khi đã đánh bại đối thủ, hắn thường bỏ mặc họ chịu đựng sự hành hạ thể xác cho đến chết. Điều này cũng là 1 phần nguyên nhân thất bại của hắn. Trong cả 2 lần đánh bại Luffy, thay vì sát hại cậu, hắn đã bỏ mặc cậu nằm đó để chết dần chết mòn. Thói quen này cũng là nguyên nhân duy nhất mà Luffy may mắn sống sót sau 2 lần suýt chết dưới tay Crocodile.

Kiếm sĩ Shiryu

Shiryu cựu ngục trưởng Impel Down đánh giá người có sức mạnh kinh khủng xếp vào hạng những kẻ nguy hiểm, tàn bạo nhất thế giới trong One Piece. Trong quá khứ Shiryu bị tống giam do quá hung bạo với tù nhân. Lúc này hắn đang giữ chức Head Jailer (hoặc Chief Jailer) nôm na là quản ngục trưởng. Chức vụ này hiện giờ là của Domino, nghĩa là dưới quyền của Trưởng ngục và phó ngục (Chief Warden and vice chief warden).

Người đàn ông hại người không chớp mắt và ghê tay, với hắn việc sát hại tù nhân chỉ là mua vui, thậm chí hắn sát hại cả những người cấp dưới của mình. chính vì cái hành động lạm sát tù nhân và rảnh tay thì anh lại chọc tiết đồng đội (cấp dưới) nên đã bị Magellan giam.

"Râu Đen" Marshall D. Teach

Tứ hoàng "Râu Đen" Marshall D. Teach là kẻ cực kì tàn ác, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để được mục đích từ việc iết đội trưởng đội 4 cướp được, bắt Ace để nhằm đạt mục đích vào thất vũ hải. Đến khi Râu Trắng chết Râu Đen bằng 1 cách nào đó sở hữu luôn năng lực của trái "chấn động" – Gura Gura no Mi. Với Râu Đen không gì là hắn không dám làm cả, việc đạt được mục đích là tất cả cho dù hắn có phải sát hại bao nhiêu người, hay chấp nhận luồn cúi đi chăng nữa. Râu đen luôn tin tưởng rằng thời đại của WB đã qua và nhắm đến mục tiêu trở thành Vua hải tặc như Luffy.

