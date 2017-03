Cộng đồng CS:GO thế giới dậy sóng khi ESL quyết định “ân xá” cho các game thủ sử dụng tool hack quay lại thi đấu

Với bộ luật mới của mình, giờ đây, ESL – một trong những tổ chức eSport lớn nhất thế giới và cũng là đơn vị tổ chức giải CS:GO hàng đầu sẽ cho phép những game thủ chuyên nghiệp từng sử dụng “tool hack” được phép quay lại thi đấu.

Vấn nạn hack/cheat đã trở thành một bài toán “đau đầu” cho cộng đồng CS:GO nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, cơn ác mộng này con lan tỏa sang cả giới chuyên nghiệp khi đã có nhiều game thủ chuyên nghiệp bị “VAC ban” (VAC - Valve Anti Cheat – hệ thống chống hack của Valve) sau khi sử dụng hack và bị Valve (nhà phát hành của CS:GO) cũng như nhiều đơn vị tổ chức giải cấm tham gia thi đấu vĩnh viễn. Thậm chí nhiều game thủ từng bị cáo buộc là đã sử dụng hack khi thi đấu online để có thể giành vé góp mặt ở các giải LAN (các vòng chung kết được tổ chức thi đấu ONLAN). Tồi tệ hơn, nhiều người cũng từng lên tiếng cho rằng việc có những game thủ sử dụng hack ngay trong các giải LAN (bắn trực tiếp tại địa điểm thi đấu). Sự xấu xí của hack đã khiến những game thủ chuyên nghiệp bị “VAC ban” do sử dụng hack như KQLY (Team Titan), emilio (Team Property)… bị cộng đồng ghẻ lạnh và cơ hội được quay lại thi đấu chuyên nghiệp CS:GO của họ gần như là 0%.

Hack/Cheat đã từng là vấn nạn không chỉ ở nghiệp dư mà còn ở cả giới chuyên nghiệp của CS:GO

Thế nhưng mới đây, ESL – tổ chức eSport hàng đầu thế giới đã thực sự gây shock khi thay đổi luật của mình, cho phép những game thủ từng bị VAC ban do sử dụng hack có thể quay lại thi đấu tại các giải đấu của ESL sau 2 năm. Cụ thể, thông báo “ân xá” cho những “cheater” (người sử dụng hack) này được ghi ở mục “2.5.Publisher or ESIC Bans” trong IEM 12 Rules Book. Tuy nhiên, “ân xá” chỉ áp dụng cho những game thủ bị ban vì sử dụng hack, còn những game thủ bị cấm thi đấu do dính đến bán độ hoặc dàn xếp tỉ số sẽ vẫn không có cơ hội trở lại. Đây chính là điểm khiến cộng đồng người chơi lẫn giới chuyên nghiệp CS:GO “sục sôi”.

Sự thay đổi trong bộ luật của ESL về những game thủ CS:GO bị VAC ban

Ngay sau khi sự thay đổi về luật của ESL được công bố, một làn sóng phản ứng dữ dội của các game thủ chuyên nghiệp CS:GO đã nổ ra trên twitter. Cụ thể, Karrigan – captain của Faze Clan đã tweet một cách mỉa mai: “Như vậy là bạn có thể cheat cả năm ở những giải LAN (và chỉ bị ban có 2 năm), còn lỡ dính vào dàn xếp tỉ số 1 trận thì sẽ bị cấm thi đấu cả đời. Chào mừng trở lại, lũ cheater”.

Hay Fallen – captain của SK Gaming cũng có những tweet tỏ thái độ bất bình với thông báo mới của ESL: “Thật không thể tin được khi Swag, Dazed và đồng đội vẫn bị cấm thi đấu còn đám cheater có thể quay lại một lần nữa. Không thể nào”. Những game thủ như Swag, Dazed… được Fallen nhắc đến trong đoạn tweet chính là những thành viên của team iBuyPower, từng bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì dính đến dàn xếp tỉ số.

Thậm chí Autimatic – tài năng trẻ đang thi đấu cho Cloud9 cũng tweet châm biếm: ”Nếu bây giờ tôi bắt đầu cheat, tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả học phí (từ việc thắng các giải đấu nhờ dùng cheat), sau đó tôi sẽ bị ban, hoàn thành việc học trong thời gian bị ban và quay trở lại thi đấu và … tiếp tục cheat”.

Các game thủ chuyên nghiệp CS:GO phản ứng trên twitter sau thông báo gây shock của ESL

Nhìn chung, phản ứng của cộng đồng CS:GO trước thông báo của ESL đó là: hoặc tiếp tục cấm tất cả, hoặc hãy bỏ cấm thi đấu cho cả cheater lẫn những game thủ tham gia dàn xếp tỉ số. Rất nhiều người tỏ thái độ tiếc nuối cho những game thủ đã từng lầm lỡ dính líu đến bán độ hay dàn xếp tỉ số nhưng không được “ân xá”, đặc biệt là team iBuyPower, một trong những team CS:GO có thể coi là mạnh nhất lịch sử của CS Bắc Mỹ, là đối trọng thực sự cho những ông lớn đến từ Châu Âu.

Liệu iBuyPower hay những team dính đến bán độ khác sẽ có ngày được quay lại thi đấu chuyên nghiệp?

Thế nhưng việc cho phép cheater quay trở lại tham gia thi đấu cũng không phải điều gì đó quá “tuyệt vời” dành cho những game thủ từng bị cấm. Lý do là vì hiện nay ESL sở hữu nhiều giải đấu lớn của CS:GO như IEM, ESL One… nhưng đó không phải tất cả, thậm chí ESL còn “xa dần Major” khi gần đây Valve thường tin tưởng các tổ chức khác như PGL, MLG, Eleague, DreamHack… trong việc host các giải Major.Chính vì lý do đó, những player được “ân xá” dù có tài năng đến đâu thì cũng chẳng có team nào muốn mang họ về chỉ để chơi giải của ESL cả. KQLY – game thủ được chú ý nhất sau khi được quay lại thi đấu, chia sẻ rằng sẽ chỉ có 0.1% cho anh được quay lại thi đấu chuyên nghiệp. “Thật là tuyệt khi một số tổ chức đã nghĩ khác đi và cho những người như chúng tôi một cơ hội nữa. Thế nhưng tôi không nghĩ nó có thể thay đổi bất cứ điều gì. Ngay cả khi tôi được phép chơi trong những giải đấu này, rất khó để tìm được những đồng đội tin tưởng mình hay những tổ chức/team sẵn sàng gọi bạn vào. Chỉ có khoảng 0.1% cơ hội cho điều đó xảy ra. Nhưng dĩ nhiên, nếu ai đó sẵn sàng cho tôi một cơ hội làm lại, tôi sẵn sàng nắm lấy nó không chút do dự” - KQLY chia sẻ trong bài trả lời phỏng vấn trên HLTV.

Dù cơ hội chỉ là 0.1%, KQLY vẫn mong mình có thể trở lại chơi chuyên nghiệp một lần nữa

Tóm lại, thông báo mới về việc “ân xá” cho những game thủ bị ban do dùng hack của ESL thực sự đã gây shock cho cộng đồng CS:GO toàn thế giới và vẫn còn đang có rất nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Còn bạn, liệu bạn có nghĩ quyết định của ESL là hợp lý?