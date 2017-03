Vừa chiếm Deir Hafer, quân Assad nhận ngay trái đắng

Vừa giành được thị trấn chiến lược Deir Hafer, quân đội Syria lại chịu thất bại trước các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Hama.

Ngày 23/3, nhằm gây thêm sức ép lên lực lượng khủng bố, quân đội Syria đánh chiếm hai ngôi làng cuối cùng nằm giữa hai phía đông bắc và đông nam thị trấn chiến lược Deir Hafer.

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger nhanh chóng giải phóng hai ngôi làng Lalat Mohammad và Tal Al-Sous Latsbah sau cuộc chiến ngắn ngủi với những tay súng khủng bố đã kiệt sức trên vùng ngoại ô phía tây thị trấn.

Sau khi giành được các làng này, quân đội Syria Syria đánh chiếm đỉnh đồi lớn Tal 'Akoulah, siết chặt thêm vòng vây xung quanh các trận địa của IS trong thị trấn Deir Hafer.

IS bỏ chạy khỏi Deir Hafer sau khi quân đội Syria khép chặt vòng vây

Theo nguồn tin Al-Masdar News mới nhận được, lực lượng khủng bố IS đã đào thoát khỏi căn cứ địa vững chắc cuối cùng phía đông thành phố Aleppo, thị trấn Deir Hafer.

Theo Yusha Yuseef, phóng viên chiến trường Al-Masdar News, các tay súng IS còn lại đã rút khỏi Deir Hafer trước khi lực lượng Tiger khép chặt vòng vây.

Theo phóng viên Yuseef, quân đội Syria không tiến vào Deir Hafer do có thông tin cảnh báo toàn thị trấn Deir Hafer dày đặc mìn và các loại vũ khí nổ tự chế do IS cài đặt trước khi tháo chạy.

Lực lượng công binh Syria và Nga dự kiến sẽ bắt đầu rà phá bom mìn tại Deir Hafer vào tối 23/3. Đây là lần đầu tiên quân đội Syria giành lại được thị trấn Deir Hafer sau 4 năm bị IS chiếm giữ trên vùng nông thôn phía đông Aleppo.

Hama nguy khốn

Cùng ngày, liên minh Hay'at Tahrir Al-Sham (al-Qaeda Syria) cùng các nhóm liên minh Jaysh Al-Nasr và Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) đã đánh chiếm nhiều địa bàn quan trọng, đồng thời tiến công vào các thị trấn then chốt Qomhana và Ma'an trên vùng nông thôn tỉnh Hama.

Tình hình chiến sự trên địa phận tỉnh Hama tiếp tục rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Theo nguồn tin quân sự tại thành phố Hama cung cấp cho Al-Masdar News, lực lượng khủng bố Al-Qaeda Syria và liên minh thánh chiến chọc thủng chiến tuyến phòng ngự của sư đoàn số 11 triển khai xung quanh thị trấn Khattab bất chấp những nỗ lực không kích của không quân Nga.

Lực lượng phiến quân thánh chiến do liên minh Hay'at Tahrir Al-Sham làm chủ lực đã tiến công từ ngôi làng Kawkab đến gần Ma'an, chiếm những ngọn đồi lớn Tal Bizam và Tal 'Abadi chỉ trong một thời gian ngắn.

Trước sức tấn công ác liệt của các tay súng khủng bố, binh sĩ quân đội Syria đã nhanh chóng rút khỏi những cao điểm then chốt này.

Giành được các cao điểm, lực lượng khủng bố do liên minh thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham dẫn đầu đang tiến sát đến thị trấn Ma'an, nếu các đơn vị quân đội Syria không quyết liệt phòng ngự, thị trấn này sẽ nhanh chóng rơi vào tay các tổ chức khủng bố.

Chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến hiện chỉ cách thành phố Hama 5 km, đây cũng là lần thứ 2 chiến trường Hama rơi vào khủng hoảng, cho thấy các đơn vị quân đội Syria trong địa phận tỉnh Hama thực sự không có năng lực ngăn chặn sự phát triển của Al-Qaeda Syria.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Hama

Cùng với cuộc tấn công vào thị trấn Ma'an, quân đội Syria cũng đang lúng túng đối mặt với cuộc tấn công dữ dội tại thị trấn chiến lược Qomhana. Chiếm được thị trấn này, phiến quân khủng bố đã tiến sát đến ngoại ô thành phố Hama.

Ngoài việc đe dọa tấn chiếm thủ phủ của tỉnh, lực lượng chiến binh thánh chiến cũng đã tiến sát đến ngoại ô thành phố Cơ đốc giáo lớn nhất Syria, Mhardeh.

Thành phố này có hàng chục nghìn tín đồ Cơ đốc giáo người Syria và hàng nghìn người dân di dời đến từ vùng nông thôn phía bắc Hama. Nếu phiến quân Al-Qaeda đánh chiếm được thành phố Cơ đốc giáo này, một cuộc thảm sát thực sự sẽ diễn ra không gì ngăn cản nổi.

Trước mối đe dọa đang hiện hữu, quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã được điều tới phía bắc tỉnh Hama để hỗ trợ quân đội Syria ngăn chặn bước tiến của các nhóm chiến binh thánh chiến.

Ngoài SAA, một lượng lớn đặc nhiệm thuộc lực lượng Tiger cũng được triển khai tới mặt trận Hama từ vùng nông thôn phía đông Aleppo.

Các đơn vị mới được triển khai chủ yếu là nhóm hỏa lực được trang bị hệ thống phóng tên lửa Grad BM-21 và pháo tự hành 152 mm 2S19 Msta-S 152 mm.

Đặc biệt, quân đoàn 5 trang bị tận răng được Nga huấn luyện đang hoạt động tại Palmyra cũng được điều động tới Hama để tăng cường sự phòng vệ của quân Chính phủ xung quanh khu vực này.

Theo Xuân Thu

Đất Việt