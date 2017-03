Ném heroin để phi tang khi bị công an bắt giữ

Khi bị lực lượng công an bắt giữ, đối tượng Võ Văn Sơn đã ném túi xách màu đen để phi tang. Kiểm tra bên trong túi xách, lực lượng chức năng phát hiện một gói hình chữ nhật mà theo khai nhận của đối tượng là heroin.

Vào khoảng 2h30 ngày 23/3, tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an phường Bắc Lý đã bắt quả tang đối tượng Võ Văn Sơn (SN 1985), trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt giữ, đối tượng Sơn đã ném một túi xách màu đen để phi tang, kiểm tra bên trong túi xách của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một gói hình chữ nhật mà theo khai nhận của đối tượng là heroin.

Đối tượng Võ Văn Sơn cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh T.T)

Đối tượng Sơn cũng khai nhận được một người không rõ địa chỉ thuê vận chuyển số ma túy trên từ TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vào TP. Đồng Hới, trong lúc chờ giao hàng thì bị bắt quảng tang. Theo tài liệu cơ quan điều tra, đối tượng Võ Văn Sơn đã nhiều lần vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh Quảng Bình tiêu thụ và nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an, tuy nhiên do thủ đoạn của đối tượng khá tinh vi nên việc bắt giữ rất khó khăn.

Ngay sau khi bắt được đối tượng, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã tặng hoa và thưởng nóng lực lượng phá án, đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát ma túy cần tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tuyên truyền và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, nhất là tội phạm vận chuyển ma túy vào địa bàn.

Trước đó, lực lượng Công an Quảng Bình cũng đã bắt giữ đối tượng Võ Hữu Tùng, khi đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh T.T)

Trước đó vào ngày 12/3, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an phường Nam Lý cũng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Võ Hữu Tùng, khi đối tượng này đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng nghiện, thu giữ tại chỗ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc chơi ma túy. Qua đấu tranh, đối tượng Tùng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Đặng Tài