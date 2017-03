Công viên giải trí Thiên văn học đầu tiên ở Việt Nam

Công viên giải trí chủ đề thiên văn học đầu tiên ở Hà Nội rộng hơn 12ha tại khu đô thị mới Dương Nội được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho cuộc sống của người dân thủ đô.

Trải nghiệm những bí ẩn của vũ trụ

Công viên giải trí chủ đề Thiên Văn học được tập đoàn Nam Cường phối hợp với các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kiến tạo. Với trung tâm hồ Bách Hợp Thủy cùng diện tích mặt nước hơn 6 ha là trái tim xanh trong lòng khu đô thị, công viên sẽ tái hiện quá trình hình thành vũ trụ, hệ mặt trời, các chòm sao một cách sinh động, thú vị.

Thông qua các mô hình kiến trúc, hệ thống kính thiên văn quan trắc bầu trời, mô hình vui chơi cho trẻ em, các kiến thức cơ bản về thiên văn như vụ nổ lớn, các thiên hà, các vì sao, hệ Măt trời và các hành tinh được thể hiện một cách sống động nhất. Đây là một trong số ít công viên hồ lớn nhất khu vực Tây Nam Hà Nội vừa được thiết kế trongkhuôn viên xanh lý tưởng dành cho các hoạt động vui chơi, giải trí, vừa có không gian thoáng rộng giúpcư dân, nhà nghiên cứu khoa học, học sinh, sinh viên và du khách có thể khám phá, trải nghiệm những bí ẩn của vũ trụ...

Phối cảnh Công viên Thiên văn học do công ty Kiến trúc cảnh quan Ego thiết kế

“Điều này thể hiện quan điểm nhất quán của lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường trong việc xây dựng một hệ sinh thái đa chức năng đáp ứng nhu cầu học tập, thư giãn, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng cho mọi thế hệ cư dân. Công viên sẽ trở thành địa chỉ lý tưởng dành cho trẻ em và người dân thủ đô tham quan, khám phá, học tập và nghiên cứu”, bà Trần Thị Quỳnh Ngọc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoànNam Cường cho biết.

Có thể nói, công viên thiên văn học ra đời là một tin vui cho những người yêu thích khoa học và thích khám phá không gian vũ trụ ở Việt Nam.

“Đây sẽ là nơi ươm mầm khoa học.Chúng tôi mong muốn từ công viên này khơi dậy niềm yêu thích khoa học, thiên văn học củamọi người, để tương laingành thiên văn học Việt Nam có thể bắt kịp thế giới”, bà Trần Thị Quỳnh Ngọcbày tỏ.

Tiến sĩ Sao Hỏa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT Trần Thế Trung đánh giá: “Việc xây dựng công viên thiên văn học rất có ích cho xã hội. Công viên này sẽ cung cấp các kiến thức về tự nhiên, vũ trụ cho người tham quan, đồng thời khích thích nhu cầu tìm hiểu và học hỏi của người trẻ nhất là khi Việt Nam chưa phát triển bộ môn này”.

Một số mô hình công viên thiên văn thành công, ấn tượng trên Thế giới

Ông Trung cho hay, sẽ đưa hai con đến tham quan công viên thiên văn học ở khu đô thị Dương Nội bởi “đây là một cơ hội để các cháu trải nghiệm”.

Miền đất An Lành

Thể hiện rõ trong triết lý phát triển Khu đô thị, Tập đoàn Nam Cường luôn coi trọng đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các thế hệ tương lai một cách bền vững. Chính vì vậy, công viên Thiên Văn học là một trong những điểm nhấn của Khu đô thị Dương Nội, nhằm gia tăng giá trị mang hàm lượng chất xám khoa học cao tới cư dân cũng như người dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, việckiến tạo một miền đất An Lành, năm 2016, Tập đoàn Nam Cường cho ra mắt thị trường những dòng sản phẩm thế hệ mới như Khu Biệt thự Thương mại An Phú (An Phú Shop Villa) và Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao cấp Anland (Anland Complex) nằm trong KĐT Dương Nội.

An Phú Shop Villa được quy hoạch là dãy phố kinh doanh sầm uất nằm tại trung tâm trong Khu đô thị mới Dương Nội. Đây là mô hình biệt thự kinh doanh được thiết kế độc đáo để cư dân được tận hưởng các tiện ích phong phú, vượt trội, đồng thời giao lưu lối sống Xanh An Lành, chan hòa thiên nhiên.

Trong khi đó, Anland Complex nằm tại cửa ngõ KĐT Dương Nội, là sản phẩm độc đáo được Tập đoàn Nam Cường dày công nghiên cứu, đầu tư mang đến giải pháp cho lối sống hiện đại, đóng góp giá trị nhân văn, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, đặc biệt ưu tiên mang lại môi trường sống tốt nhất cho trẻ em, nơi mỗi đứa trẻ được phát triển toàn diện về Nhân - Trí- Lực.

Dương Nội là khu đô thị sinh thái được Tập đoàn Nam Cường xây dựng thành đô thị xanh Zero Energy tầm cỡ khu vực. Khu đô thị sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, tự cân bằng được lượng năng lượng tiêu thụ với khả năng sử dụng năng lượng mặt trời, điện gió, xử lý nước thải tự động… Mô hình này đã thành công trên thế giới nhưng lần đầu tiên được xây dựng tại Dương Nội - Việt Nam.

Khu đô thị Dương Nội được đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ và hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất, mang lại sinh khí khiến phía Tây Hà Nội thêm nhộn nhịp, sầm uất.Khu đô thị Dương Nội được chú trọng phát triển cảnh quan với những công viên, hồ nước nối dài và hệ thống trường học công lập liên cấp chất lượng cao và hệ thống trường học quốc tế với giáo trình giảng dạy đa dạng.

Thanh Thảo