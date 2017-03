Chỉ sau 1 ngày Apple ra mắt iPhone 7, iPhone 7 Plus màu đỏ, dịch vụ độ vỏ đỏ cho iPhone cũ ngay lập tức xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc độ vỏ iPhone cũ thành iPhone 7 màu đỏ có nhiều rủi ro với người dùng.

iPhone 7 Plus màu đỏ của Apple đặt cạnh các vật dụng có màu đỏ khác.

Chi 1 triệu biến iPhone cũ thành iPhone màu đỏ

Nắm bắt xu hướng của thị trường, ngay sau khi iPhone màu đỏ bắt mắt của Apple ra mắt, nhiều cửa hàng ở Việt Nam đã chào mời khách hàng độ vỏ màu đỏ cho iPhone cũ.

Theo các cửa hàng này thì việc độ vỏ đỏ chỉ thực hiện được cho iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, iPhone 7 và 7 Plus.

Tại một một số cửa hàng tại Hà Nội, giá độ vỏ đỏ cho iPhone dao động ở mức 1 đến 1,2 triệu đồng với iPhone thường và thêm khoảng 300 nghìn khi độ iPhone bản Plus. Cũng theo các chủ cửa hàng này, khách hàng muốn độ vỏ iPhone cần phải đặt trước vì số lượng vỏ đang có hạn.

Một cửa hàng nhận độ vỏ iPhone màu đỏ. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi tại TP.HCM, dịch vụ biến iPhone cũ thành "iPhone 7 màu đỏ" cũng khá sôi động. Theo một chủ cửa hàng ở quận 1, nhu cầu độ vỏ màu đỏ của khách hàng khá cao, cửa hàng anh đã có khá đông người đặt hàng. Tuy nhiên, do số lượng vỏ đỏ chưa về nhiều nên khách hàng cũng chưa được báo giá chính xác.

Trong khi iPhone 7 và iPhone 7 Plus màu đỏ của Apple phải khoảng 1 tháng nữa mới chính thức lên kệ tại Việt Nam, thì đây là thời điểm dịch vụ độ vỏ đỏ cho iPhone đang rất được quan tâm.

Độ iPhone vỏ đỏ: sang chảnh nhưng "mất giá"

Theo các chủ cửa hàng độ vỏ iPhone thì nguồn vỏ iPhone này được nhập về từ Trung Quốc và cũng có rất nhiều loại vỏ khác nhau.

Chưa nói về chất lượng các loại vỏ này đều không được kiểm định, thì việc thay vỏ cho iPhone khiến người dùng gặp không ít rủi ro với chiếc điện thoại của mình.

Hầu hết các cửa hàng khi thay vỏ iPhone cho khách hàng đều khuyến cáo sẽ không chịu trách nhiệm về những trục trặc có thể xảy ra khi máy được mang về nhà. Khách hàng cũng có thể mất quyền lợi được bảo hành chính hãng đối với những chiếc iPhone còn thời hạn bảo hành sau khi đã thay vỏ.

Ngoài ra, gần như các iPhone thay vỏ sẽ bị một số lỗi như yếu sóng antena, mất khả năng chống nước cũng như độ khít của thân máy với vỏ kém...

Dịch vụ độ vỏ iPhone đủ các màu ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Dịch vụ độ vỏ iPhone tại Việt Nam phổ biến trong vài năm trở lại đây, như độ iPhone 6 lên 7, iPhone vỏ thường sang iPhone vỏ với màu người dùng ưu thích, vỏ có logo phát sáng,... với mức giá khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người phàn nàn rằng vỏ độ có màu không thật mắt, vỏ không bền, nhanh xước và không khít với thân máy sau một thời gian sử dụng.

Hải Nguyên