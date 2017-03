Bệnh ung thư này không còn là bệnh chỉ gặp ở người già mà ngày càng khiến nhiều người trẻ khốn khổ

Ung thư đại trực tràng không phân biệt tuổi tác. Giờ đây, ung thư đại tràng không còn là bệnh của người già. Bệnh không phân biệt tuổi tác và có thể gặp ở ngay những người còn rất trẻ.

Câu chuyện của Stacey Bentancourt

4 năm trước, Stacey Betancourt để ý thấy sự đổi khác trong vấn đề bài tiết của cơ thể. Cô bắt đầu thấy đau ở vùng trực tràng. Hoạt động ruột trở nên cực kỳ thất thường - bị tiêu chảy hoặc táo bón.



Thời điểm ấy, Betancourt mới 27 tuổi và không suy nghĩ nhiều. Nhưng cô vẫn tới gặp bác sĩ và ông đã giới thiệu cô với một chuyên gia về tiêu hoá vì cho rằng có thể cô mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) - một rối loạn trong ruột gây đau bụng, bài tiết thất thường và đầy hơi. Betancourt nhớ lại: "Vị chuyên gia đó nói: ‘Cô thực sự còn rất trẻ nhưng vì cô đang có những triệu chứng này nên tôi muốn thực hiện soi đại tràng’ để xem thế nào".

Đó là xét nghiệm cho phép bác sĩ quan sát thành bên trong ruột kết và trực tràng của bệnh nhân. "Ngay lập tức, bác sĩ nhìn thấy khối u", Betancourt kể. Sinh thiết cũng xác nhận điều mà bác sĩ của cô nghi ngờ: Cô đã bị ung thư đại trực tràng, giai đoạn 4 – giai đoạn nguy hiểm nhất của ung thư, các tế bào hay khối u ung thư đã phát triển trong các mô gần đó và có thể đã lan sang hạch bạch huyết.

"Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện đó như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Những lời đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi là: ‘Nhưng tôi mới 27 tuổi thôi mà bác sĩ’. Tôi chẳng thể nói gì nhiều vì tôi quá sốc", Betancourt nói về thời điểm nghe chẩn đoán từ bác sĩ.

Stacey Betancourt được chẩn đoán ung thư đại trực tràng ngay khi mới 27 tuổi.

Sau khi được chẩn đoán, cô bước vào giai đoạn xạ trị "gần như ngay lập tức", theo sau đó là nhiều tháng hoá trị và kết thúc bằng cuộc phẫu thuật đầu tiên để loại bỏ khối u trong trực tràng. Betancourt được gắn một túi đeo ngoài để chứa chất thải cơ thể khi bệnh nhân không thể bài tiết như bình thường (túi hậu môn nhân tạo).

Nhưng rốt cuộc, sau lần hoá trị thứ 2, cô bị rụng hết mái tóc dài. Điều này khiến cô cảm thấy rất tồi tệ. Betancourt buộc phải đội tóc giả và "cảm thấy vô cùng thú vị" với mái tóc mới này.



Ngoài ra, cô cũng phải trải qua một số cuộc phẫu thuật bổ sung, bao gồm thay thế hông sau khi một trong những loại thuốc hoá trị mà cô dùng đã gây thương tổn không thể cứu vãn nổi cho vùng hông của cô. "Tôi phải dùng gậy chống khi đi lại. Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn để thích nghi với việc này".

Betancourt gọi hành trình điều trị ung thư của mình là "cơn lốc xoáy" với ý nhấn mạnh rằng cô vẫn còn đang phải chiến đấu với nó. "Về mặt lý thuyết, tôi bị coi là bệnh vĩnh viễn bởi tôi có khối u trong gan và phổi. Phẫu thuật không thực sự là lựa chọn dành cho tôi - bệnh ung thư sẽ không biến mất. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể được chữa trị". Betancourt cũng tiết lộ rằng, phần đời còn lại của cô sẽ phải gắn liền với những loại thuốc hoá trị. Mục tiêu là giữ cho bệnh không tiến triển thêm nữa. "Cho tới thời điểm này, như thế đã được gọi là thành công khi khối u của tôi mới chỉ lớn thêm gần 1cm". Hiện cô đang chuẩn bị trải qua một thử nghiệm lâm sàng.

Bất chấp những trở ngại về sức khoẻ, Betancourt nói, cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến vậy và cô thực sự lạc quan về tương lai.

Câu chuyện của Allison Rosen



Giống như Betancourt, Allison Rosen cũng nằm trong số những bệnh nhân ung thư đại trực tràng khi còn trẻ, năm cô 32 tuổi. Rosen bị mắc bệnh Crohn – tình trạng viêm nhiễm mạn tính đường ruột và kết quả là phải soi ruột định kỳ. "Tôi luôn gặp các vấn đề về tiêu hoá và lúc nào cũng phải tường tận các thói quen hoạt động của ruột", cô thổ lộ.

Allison Rosen cũng nằm trong số những bệnh nhân ung thư đại trực tràng khi còn trẻ, năm cô 32 tuổi.

Đột nhiên, Rosen phát hiện ra, từ chỗ thường xuyên vào nhà vệ sinh, cô bị táo bón trong vài ngày liền. Cô cũng bắt đầu thấy máu trong phân và đã tới gặp bác sĩ. Ở đây, cô được chụp X-quang và bác sĩ tìm thấy một khối tắc nghẽn trong ruột. Sau khi soi ruột và lấy sinh thiết, bác sĩ đi đến kết luận - cô đã bị ung thư.

Rosen cho biết, cô phải nhanh chóng được điều trị do lần soi ruột trước không hề phát hiện ra bệnh - đồng nghĩa với việc ung thư đang tiến triển mau lẹ. Thật may mắn, cô có một người bạn làm việc tại Trung tâm Ung thư Anderson và Rosen được giới thiệu tới gặp một bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa ung thư. Cô đã trải qua 5,5 tuần hoá trị và xạ trị, đã có khoảng thời gian phục hồi và sau đó được phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ ruột. Do bệnh Crohn, luôn tiềm ẩn nguy cơ ung thư tái phát nên cô cũng được trang bị một túi đặc biệt, được đưa vào qua con đường phẫu thuật, có vai trò lưu trữ và thải ra ngoài chất thải cơ thể. Sau đó, cô tiếp tục thực hiện hoá trị.

Giờ đây, khi căn bệnh đã được đẩy lùi, Rosen ước mình đã hỏi bác sĩ cặn kẽ hơn về cách thức phương pháp điều trị bệnh có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của cô như thế nào. Có thời điểm, Rosen đã hỏi về việc đông lạnh trứng nhưng rốt cuộc, cô không thể tiến hành việc đó vì phải ưu tiên điều trị ung thư ngay lập tức.



Rosen kể: "Một buổi tối nọ, tôi ngồi trong nhà vệ sinh và máu ộc ra. Tôi quyết định nếu mình cố chờ, liệu có ích gì khi trữ lạnh trứng để sau này sinh con nhưng bản thân lại chẳng thể sống nổi? Đó là một quyết định vô cùng khó khăn với tôi. Ước mơ được bế đứa con của mình đã bị bệnh ung thư cướp khỏi tay tôi. Điều đó thật khủng khiếp. Nhưng tôi đã vượt qua được. Tôi biết, một ngày nào đó, tôi sẽ là một người mẹ tuyệt vời".

Cuộc đời của Rosen cũng biến chuyển theo những cách khác, vì căn bệnh ung thư. Việc phải soi ruột định kỳ gây nên một lỗ nhỏ trong túi đựng chất thải bên trong ruột của cô, buộc cô phải dùng túi hậu môn nhân tạo tạm thời với hi vọng, chỗ thủng sẽ liền lại. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Rosen lại phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ trực tràng và hậu môn và vĩnh viễn phải sử dụng túi hậu môn nhân tạo.

Rosen đã trải qua 5,5 tuần hoá trị và xạ trị, đã có khoảng thời gian phục hồi và sau đó được phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ ruột.

"Giờ đây, đó là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt. Tôi vẫn còn độc thân và đang cố gắng hẹn hò", cô bộc bạch. Dẫu hãnh diện về vết sẹo của mình, Rosen cho biết, cô "đang nỗ lực để giải thích, một chiếc túi đựng phân bên ngoài cơ thể chẳng phải việc dễ dàng". Một số người nói, nó giúp họ có thêm sức mạnh nhưng cô thì vẫn chưa tới được mức đó. "Nếu tôi kết hôn và có con, tôi không nghĩ nó sẽ là vấn đề gì đó lớn. Nhưng những người tầm tuổi tôi vẫn luôn phải vật lộn để cảm thấy hài lòng với hình ảnh bản thân và giờ thì túi hậu môn nhân tạo lại là một phần cơ thể tôi".

Rosen đã tham gia một buổi trình diễn thời gian để tôn vinh vẻ đẹp cơ thể cho những bệnh nhân ung thư tại Trung tâm Anderson. Cô nói: "Tôi đang cố gắng để trở thành người có thể tự hào về phần mới mẻ này trên cơ thể mình, phần mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có. Theo tôi, nó sẽ là một quá trình mà tôi phải đương đầu và vượt qua trong một thời gian dài".

Ung thư đại trực tràng không còn là bệnh chỉ gặp ở người già

Ung thư đại trực tràng không còn là bệnh chỉ gặp ở người già mà ngày càng khiến nhiều người trẻ khốn khổ.

Thật không may, trường hợp như Betancourt, Allison Rosen giờ đây không phải hiếm. Một nghiên cứu mới đăng tải trên tờ Journal of the National Cancer Institute hồi cuối tháng 2 cho thấy, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng (ung thư ruột kết và trực tràng) đang gia tăng trong nhóm người sinh từ đầu thập niên 1980 đến những năm 2000. Trong khi gần 90% trường hợp mắc ung thư đại trực tràng được chẩn đoán ở nhóm người trên 50 tuổi, tỷ lệ số ca mắc mới ở nhóm tuổi 20-39 tăng từ 1-2,4% mỗi năm kể từ giữa những năm 1980. Tỷ lệ ca mắc mới ung thư trực tràng tăng 3,4% mỗi năm kể từ năm 1974-2013 trong nhóm tuổi 20-29.



Cả Rosen và Betancourt đều nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là bạn nên đi chụp chiếu nếu bắt đầu có những triệu chứng ung thư đại trực tràng – mà phần lớn bao gồm những lần ra máu thường xuyên khi đại tiện, một thay đổi nào đó trong thói quen bài tiết, tình trạng đầy hơi, trướng bụng kéo dài và phân mảnh như hình dải ruy băng. Nếu bác sĩ của bạn loại trừ những triệu chứng bạn nêu nhưng chúng vẫn tiếp diễn, hãy tới khám ở một bác sĩ khác.

Như Betancourt nói, ung thư đại trực tràng không phân biệt tuổi tác. "Nó không chỉ còn là bệnh của người già".

