VinaPhone đang đầu tư trên sân chơi EDM như thế nào?

Sau thành công của đêm nhạc EDM lớn nhất năm 2016, ông lớn ngành viễn thông hứa hẹn phá vỡ kỷ lục của chính mình với tuần lễ âm nhạc điện tử hoành tráng diễn ra trong 4 ngày liên tiếp, từ 17/5 đến 20/5.

4 DJ quốc tế cùng xuất hiện tại Việt Nam

Đúng như thông điệp "Your dream, we build", giấc mơ gặp gỡ DJ hàng đầu thế giới của nhiều bạn trẻ đã được VinaPhone biến thành hiện thực khi mời Hardwell - nhà sản xuất thể loại progressive và electro house số 1 thế giới đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 5 tới. Sự xuất hiện của Hardwell chính thức được nhà mạng công bố trong buổi họp báo diễn ra ngày 22/3.

Sau lần xuất hiện tại TP.HCM vào năm 2014 với tour diễn I’m Hardwell, top 3 DJ thế giới sẽ tái ngộ tín đồ EDM Việt trong đêm nhạc Megashow – Hardwell by VinaPhone vào ngày 20/5.

Đại nhạc hội Megashow - Go Hardwell or go home hứa hẹn lập nên kỷ lục mới với hơn 20.000 vé được phát hành.