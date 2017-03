Vụ nổ súng bắt 100 bánh heroin: Truy tìm kẻ giấu mặt

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm vận chuyển 100 bánh heroin - Lục Thanh Đồng khai nhận nhận có người đàn ông gọi điện thoại hẹn gặp Đồng và đưa 230 triệu đồng. Sau đó, một người đàn ông khác đã chuyển một bao tải hàng bên trong có chứa 100 bánh heroin cùng 181 viên ma tuý tổng hợp.

Cơ quan chức năng đang truy tìm kẻ giấu mặt chuyển tiền và chuyển ma tuý lên xe cho Lục Thanh Đồng vận chuyển.

Ngày 23/3, VKSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lục Thanh Đồng (43 tuổi, trú phường Đề Thám, TP Cao Bằng) về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng trong đường dây này, làm rõ những kẻ “giấu mặt” chuyển tiền, chuyển ma tuý cho Đồng.

Chiếc ô tô được Đồng sử dụng vận chuyển ma tuý.

Bước đầu Lục Thanh Đồng khai nhận, ngày 17/3, có một người nam giới ở TP Hà Nội điện thoại cho Đồng, hẹn lên Mai Châu, Hòa Bình vận chuyển heroin. Một người đàn ông sau đó đã đi xe máy đến điểm hẹn đưa cho Đồng bọc tiền, bên trong có 230 triệu đồng tiền công vận chuyển.

Tiếp theo, một người đàn ông khác đến cạnh xe của Đồng và hỏi “có phải anh là Đồng không?”, Đồng xác nhận. Người này liền giao cho Đồng 1 bao tải hàng bên trong chứa 100 bánh heroin và 181 ma tuý tổng hợp và dặn, khi trở về Hà Nội sẽ có người nhận.

Tuy nhiên khi đang trên đường vận chuyển ma tuý, Đồng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tang vật của vụ án gồm 100 bánh heroin và 181 viên ma tuý tổng hợp cùng hơn 200 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C47), vụ án này nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, từ Sơn La qua Hòa Bình về Hà Nội, lên Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Lục Thanh Đồng là đối tượng cực kỳ manh động, liều lĩnh, bất chấp mọi thủ đoạn, khi bị bắn nát hai lốp ô tô cả phía trước và phía sau, hắn vẫn điên cuồng tháo chạy cho đến khi chiếc xe bị lật ngửa.

Như Dân trí đưa tin, trước đó, đêm 18/3, tại trạm thu phí quốc lộ 6 (thuộc địa phận huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), tổ công tác thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma túy, (C47 Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, (PC47, Công an tỉnh Hòa Bình), Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội và Công an huyện Lương Sơn, (tỉnh Hòa Bình) phát hiện xe ôtô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu bạc BKS 30A-073.25 do Lục Thanh Đồng điều khiển có dấu hiệu nghi vấn, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chuyên án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Đồng không chấp hành mà tăng tốc độ cho xe bỏ chạy, đâm vào phía sau một chiếc xe ôtô khác rồi chạy tiếp về hướng đường mòn Hồ Chí Minh theo chiều Xuân Mai – Miếu Môn.

Trước tính chất manh động của đối tượng, lực lượng chức năng buộc phai nổ súng bị bắn thủng lốp xe, sau đó chiếc xe bị lật nghiêng. Các chiến sĩ trinh sát đã áp sát chiếc xe, bắt giữ đối tượng và thu giữ tang vật là 100 bánh heroin cùng181 viên ma túy tổng hợp và hơn 200 triệu đồng tiền mặt.

Tuấn Hợp