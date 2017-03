Ngưỡng mộ top con giáp tốt số, đứng đầu mọi lĩnh vực

Xuất thân từ dòng dõi cao quý, người cầm tinh con giáp Thìn luôn kiên trì và dũng cảm đương đầu với mọi thách thức.

Người tuổi Thìn

Xuất thân từ dòng dõi cao quý, người cầm tinh con giáp Thìn luôn kiên trì và dũng cảm đương đầu với mọi thách thức. Hơn thế, họ có thái độ lạc quan, tích cực nhìn nhận mặt tốt của cuộc sống.

Khi quyết tâm gây dựng sự nghiệp lớn, con giáp này sẽ được mọi người hết lòng ủng hộ và giúp đỡ. Đó là lý do giải thích tại sao người tuổi Thìn có được thành công vang dội trong sự nghiệp của họ đến vậy.

Người tuổi Ngọ

Nhiệt tình, năng nổ và tâm huyết là những yếu tố tạo dựng sự nghiệp lớn lao của người tuổi Ngọ. Phong cách làm việc của con giáp này vô cùng phóng khoáng nhưng lại đầy sáng tạo và tinh tế. Họ sẽ không chối bỏ trách nhiệm nếu phạm sai lầm và biết tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người nên được đông đảo bạn bè yêu mến.

Ảnh minh họa. Ngoài ra, người tuổi Ngọ ham học hỏi, thích đi du lịch đó đây để mở rộng tầm mắt và tích lũy kinh nghiệm sống. Chính điều đó đã “nhào nặn” nên người tuổi Ngọ hiểu biết, đáng tin tưởng và có tố chất để gây dựng sự nghiệp lớn lao.



Người tuổi Sửu

Năm 2017, những người tuổi Sửu được nhiều ngôi sao tốt lành chiếu mệnh nên họ sẽ gặp may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tình cảm gia đình hòa thuận. Nguồn thu của người tuổi Sửu trong năm Đinh Dậu không chỉ đến từ tiền lương mà họ còn có khả năng kiếm một gia tài lớn bằng cách tham gia các hoạt động đầu tư. Với sự sáng suốt, tính cẩn thận cộng với vận may, chắc chắn họ sẽ làm nên việc lớn. Do đó, vấn đề tài chính không phải nghĩ ngợi gì, tiền tài lộc lá cả năm gặt hái nhiều may mắn.

Đây cũng là năm để Sửu lên đường trải nghiệm, những hành trình du lịch thú vị không chỉ mang lại cho bạn kiến thức mà còn cả may mắn trong tình bạn, tình yêu.

Người tuổi Tuất

Bạn sẽ gặp tuổi kỵ nếu trong việc hiệp hôn thì không nên tổ chức linh đình, chỉ nên làm sơ sài gọi là có ra mắt bà con, như vậy thì mới có thể ăn ở với nhau lâu bền. Nếu trong gia tộc có người khắc tuổi, hoặc trong sự làm ăn hùn hạp nếu đã lỡ hợp tác với người có tuổi khắc kỵ với mình thì phải coi tùy theo sao hạn từng năm của cả hai người mà cúng giải hạn thì sẽ tránh đỡ được một phần nào sự thất bại. Tuy nhiên tốt hơn hết nếu gặp một phần nào sự thất bại. Tuy nhiên tốt hơn nếu gặp tuổi kỵ nên dè dặt và không hợp tác là hay hơn cả.

Đây là một năm tuyệt vời đối với người tuổi Tuất, bạn có nhiều cơ hội để bộc lộ năng lực của bản thân, nếu nắm chắc phần thắng thì 2017 sẽ là một năm “rực rỡ” đối với bạn. Để đạt được thành công thì bạn cũng cần nỗ lực thật nhiều và trải qua nhiều cay đắng, ngọt bùi. Thời gian đầu, bạn nên dành nhiều thời gian cho công việc cho tới khi mọi việc đã ổn thỏa, lúc đó, gánh nặng trên vai sẽ dần biến mất. Để đảm bảo làm việc gì cũng thành công, bạn nên lập kế hoạch thật chi tiết và cẩn thận, phân tích mặt lợi, mặt hại thì sẽ dễ thành công trong sự nghiệp. Năm nay, tài lộc của người tuổi Tuất rất thuận lợi nên bạn không phai lo lắng nhiều về tiền bạc. Bạn sẽ nhận được các khoản thưởng, tiền làm thêm hay lợi nhuận từ các khoản đầu tư bên ngoài. Vấn đề đặt ra là bạn phải biết tận dụng cơ hội để gia tăng tài chính cho mình.