Mất hơn 2 lít máu vì vỡ thai ngoài tử cung

Nhập viện trong tình trạng thở ngáp, mạch và huyết áp không đó được, nữ bệnh nhân được bác sĩ xác định bị vỡ thai ngoài tử cung. Trong cuộc mổ cấp cứu, ê kíp ghi nhận, bệnh nhân bị xuất huyết nội, ổ bụng chứa hơn 2 lít máu.

Bệnh nhân may mắn được cứu sống sau cuộc phẫu thuật khẩn cấp

Ca bệnh vừa được cứu sống rất hi hữu là chị Phan Thị C. (28 tuổi, ngụ tại TPHCM). Ngày 23/3, BS.CKII Trần Hoài Sơn, Trưởng khoa Sản Bệnh viện An Bình, TPHCM cho hay, nữ bệnh nhân vào viện trong tình trạng choáng nặng, đau bụng dữ dội, mạch và huyết áp không đo được, da nhợt nhạt, thở ngáp.

Khai thác nhanh bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân đã có 1 người con, hiện đang mang thai lần thứ 2. Qua các kết quả thăm khám, hội chẩn nhanh bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung nên chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Vừa mở ổ bụng thám sát, một lượng máu rất lớn đã tràn ra ngoài. Kiểm tra nhanh ê kíp phẫy thuật phát hiện tình trạng xuất huyết ào ạt xảy ra ở bệnh nhân là do vỡ thai ngoài tử cung, vị trí vỡ trúng ngay mạch máu của vòi trứng. Các bác sĩ đã tiến hành cắt vòi trứng, bảo tồn được buồng trứng cho người bệnh, đồng thời truyền máu bổ sung. Sau 20 phút khẩn trương, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Mang thai ngoài tử cung thường là do viêm nhiễm đường sinh dục hoặc có sự tác động vào vòi trứng. Những trường hợp thai ngoài tử cung bị vỡ thường gây xuất huyết ào ạt, nếu không được can thiệp kịp thời người bệnh sẽ nhanh chóng tử vong vì mất máu. Để tránh nguy cơ phải đối mặt với những nguy hiểm trong thai kỳ, bác sĩ khuyến cáo khi mang thai chị em phụ nữ phải đi khám định kỳ để bác sĩ kịp thời phát hiện và hỗ trợ chuyên môn.

Vân Sơn