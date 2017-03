Thua đậm Saudi Arabia, Thái Lan tan mộng dự World Cup 2018

Vượt trội hoàn toàn so với chủ nhà Long An, Hà Nội FC dễ dàng giành chiến thắng 5-1 trước đội bóng miền Tây Nam bộ. Chiến thắng này giúp đội bóng thủ đô giành ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội FC, đồng thời chôn chặt Long An ở vị trí chót bảng xếp hạng.

(Xem: 3)