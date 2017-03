Đánh bại Long An, Hà Nội FC soán ngôi đầu bảng của Thanh Hoá

Vượt trội hoàn toàn so với chủ nhà Long An, Hà Nội FC dễ dàng giành chiến thắng 5-1 trước đội bóng miền Tây Nam bộ. Chiến thắng này giúp đội bóng thủ đô giành ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội FC, đồng thời chôn chặt Long An ở vị trí chót bảng xếp hạng.

So với Long An, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn về mọi mặt, từ chất lượng con người cho đến phong độ. Thậm chí, yếu tố sân nhà cũng không thể giúp cho Long An tạo ra thế trận ngang cơ với Hà Nội FC, và đội bóng miền Tây Nam bộ gần như sụp đổ chỉ sau 1/3 thời gian trận đấu với nhà đương kim vô địch.

Ngay phút 6, Hà Nội FC đã sớm vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Đón đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, Samson đá nối cực nhanh từ khoảng 13m, ghi bàn giúp đội bóng thủ đô dẫn trước 1-0.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên, Long An nhận tiếp bàn thua thứ 2 từ một pha dàn xếp tương tự của Hà Nội FC. Lại là một đường chuyền từ cánh trái và người dứt điểm lại là Hoàng Vũ Samson. Chỉ có khác là lần này bóng được tạt tầm cao và Samson bật cao hơn các hậu vệ Long An để đánh đầu vào lưới.

Samson lập cú đúp, giúp Hà Nội FC đánh bại Long An để lên ngôi đầu bảng (ảnh: T.V)

Cũng phải nói thêm rằng trong 2 tình huống vừa nêu, các cầu thủ Long An thi đấu rất kém, họ thua hẳn đối phương về thể lực và tốc độ, cũng như về khả năng tổ chức, khiến cho hệ thống phòng ngự của đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục tơi tả vì các pha xuống bóng của đối phương.

Sang hiệp 2, dù bị dẫn trước, nhưng Long An vẫn không tài nào cải thiện được tình hình, dù họ rất cố gắng. Tuy nhiên, dễ nhận thấy là các đợt tấn công đơn điệu của Long An thường bị đội khách dễ dàng dập tắt ngay sau khi các đợt tấn công này mới vừa hình thành. Không những thế, Long An còn thua thêm ở nửa sau của trận đấu.

Phút 55, Văn Quyết đánh đầu chuẩn xác, đưa bóng qua khỏi tầm với của thủ môn đối phương, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.

Chưa hết, sau đó hơn 20 phút, đến lượt Quả bóng vàng Việt Nam Phạm Thành Lương có pha dứt điểm tinh tế trong tình huống đối mặt với thủ môn đội Long An, nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Nội FC.

Mãi đến phút 90, Long An mới có bàn thắng danh dự, được thực hiện trên chấm 11m của Oseni, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-4. Nhưng bàn thắng ấy vẫn không thể giúp cho đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương thoát khỏi trận thua rất đậm. Bởi, ở phút bù giờ thứ 2, Thái Quy kết thúc chuẩn xác, ấn định chiến thắng 5-1 cho Hà Nội FC.

Trận thắng này đưa đội bóng thủ đô thẳng lên ngôi đầu bảng, có cùng 19 điểm với Thanh Hoá và Quảng Nam, nhưng hơn 2 đội bóng vừa nêu chỉ số phụ.

Ở một trận đấu bù khác thuộc vòng 9 diễn ra trong ngày 23/3, Cần Thơ hoà Than Quảng Ninh 1-1 trên sân Cần Thơ. Với các kết quả này, Cần Thơ đứng áp chót với 6 điểm sau 10 trận, còn Long An đứng chót với chỉ 4 điểm.

Kim Điền