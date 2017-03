Nhốn nháo vì bao tải lạ bốc mùi nghi xác người chết

Một bao tải lạ bốc mùi hôi thối khiến người dân hiếu kỳ, đồn đoán là xác người. Cơ quan chức năng đã phong tỏa và làm rõ.

Vụ việc kéo dài từ 16h đến gần 20h hôm nay tại đường Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Bước đầu, công an đã làm rõ các tình tiết liên quan.

Chiếc bao tải lạ bốc mùi hôi thối

Theo đó, hồi 16h chiều nay, người dân tại khu vực trên phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ đầu cầu Phú An, nơi tiếp giáp với bờ tường số nhà 5GH đường Ngô Tất Tố.

Người dân truy tìm và đến góc tường trên kiểm tra thì phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ 1 bao tải màu xanh vứt tại đây.

Người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường và cơ quan chức năng đang phong tỏa để điều tra

Do có nghi vấn nên người dân lập tức trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, các đơn vị cơ quan công an từ Công an Q.Bình Thạnh, Công an TP.HCM, Viện KSND Q.Bình Thạnh và TP.HCM cùng chính quyền địa phương có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra.

Hàng ngàn người hiếu kỳ tụ tập xung quanh để theo dõi. Có nhiều người đồn đoán vô căn cứ là xác người trong bao tải, xác người bị phân ra nhiều đoạn... từ đó làm cho khu dân cư náo loạn.

Vụ việc xảy ra từ chiều và kéo dài nhiều giờ, ngay thời điểm tan tầm nên 1 đoạn đường bị ùn tắc nghiêm trọng.

Gần 20h, cơ quan chức năng mới xác định được rõ vật nghi vấn trong chiếc bao tải lạ.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu và là người phát ngôn của Công an TP.HCM xác nhận, "vụ việc chỉ là bao tải chứa xác động vật mà người dân nào đó vứt bên đường".

Anh Sinh - Văn Châu