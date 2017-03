IS nhận trách nhiệm tấn công khủng bố nhà quốc hội Anh

Nhà nước Hồi giáo tự xưng hôm nay nhận trách nhiệm về vụ tấn công làm ba người chết, hàng chục người bị thương gần quốc hội Anh.

Cảnh sát vũ trang Anh bên ngoài tòa nhà quốc hội. Ảnh: Reuters

"Thủ phạm gây ra vụ tấn công bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh ở London hôm qua là một chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Anh ta đã thực hiện việc này để đáp lại lời kêu gọi tấn công các công dân trong liên minh", hãng tin Amaq có liên hệ với IS hôm nay đưa tin.

Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã đánh bật IS ra khỏi nhiều vùng ở Iraq và Syria.

Một kẻ lái ôtô hôm qua đâm vào người đi bộ trên cầu Westminster rồi lao vào hàng rào bao quanh tòa nhà quốc hội. Hắn bước ra khỏi xe, đâm chết một cảnh sát trước khi bị các cảnh sát khác bắn chết. Nghi phạm sinh tại Anh, từng nằm trong danh sách theo dõi của lực lượng an ninh và tình báo (MI5) cách đây nhiều năm, Thủ tướng Theresa May hôm nay nói.

Giới chức Anh cho biết có 4 người chết, bao gồm kẻ tấn công. 29 người đang được điều trị tại các bệnh viện khắp London, trong đó 7 người đang nguy kịch.

7 người đã bị bắt và 6 địa chỉ bị lục soát tại London, Birmingham và các nơi khác liên quan đến cuộc tấn công.

Diễn biến vụ tấn công ở London hôm 22/3

Văn Việt