Điểm qua vài tựa game hấp dẫn và siêu sức hút tại Sony M.A.G Show

PES (Pro Evolution Soccer 2017), Nioh, Horizon: Zero Dawn, Final Fantasy XV… hứa hẹn sẽ là những “hot boy” của sự kiện Sony M.A.G Show được nhiều game thủ vây quanh chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

PES (Pro Evolution Soccer 2017)

Trò chơi bóng đá luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các game thủ khi muốn cùng anh em, bạn bè trải nghiệm cảm giác đồng đội đoàn kết, hoặc đơn giản là để trổ tài, thi thố cùng nhau trong việc chinh phục bộ môn thể thao vua. Chính vì thế mà PES chắc chắn chiếm giữ 1 suất trong danh sách những game được yêu thích và trải nghiệm nhiều nhất tại Sony M.A.G Show lần này.

Liệu team nào sẽ thắng trong trận cầu PES quyết liệt lần này?

Đặc biệt hơn, PES chính là trò chơi mà 4 nghệ sĩ Hà Lê – BigDaddy và Phạm Anh Khoa – Soobin Hoàng Sơn sẽ “quyết đấu” với nhau trong thời gian từ 18h đến 21h30 tại sân khấu trung tâm của sự kiện. Cuộc tỉ thí này vốn trước đó từng gây ra nhiều “sóng gió giang hồ” bởi vụ tranh cãi của hai chàng game thủ Hà Lê và Phạm Anh Khoa, thế nên giới game thủ cả nước lại càng thêm háo hức chờ đợi xem các nghệ sĩ showbiz sẽ thi triển lối chơi ra sao?

Nioh

Lấy bối cảnh thời Chiến Quốc ở Nhật, Nioh vừa ra mắt cách đây 1 tháng và được sáng tạo bởi “cha đẻ” của một game vô cùng nổi tiếng là Ninja Gaiden. Nioh từng được dự đoán sẽ là một trong những game thuộc dạng role-playing (nhập vai) khó nhất từ trước đến nay chỉ sau Dark Souls, và chính điều đó lại càng khiến giới game thủ quốc tế lẫn Việt Nam thêm phần háo hức.

Và quả vậy, ngay sau khi ra mắt trên thị trường quốc tế, Nioh liên tục nhận được lời khen từ giới chuyên môn lẫn những game thủ gạo cội ở khắp nơi. Khi xuất hiện trong Sony M.A.G Show lần này, Nioh hứa hẹn sẽ là trung tâm sự chú ý của các game thủ khi là một trong những chủ đề cực “hot” của Game Talk để Tứ Đại Thánh Game cùng “review” luận bàn cực sôi nổi. Đồng thời Sony M.A.G Show cũng là cơ hội để các game thủ thể hiện khả năng hiểu biết của mình về Nioh và rinh về những phần quà cực hấp dẫn cùng chương trình.

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV là "ngôi sao sáng trong thế giới game" vừa được ra mắt vào cuối năm 2016. Đây có thể được xem là sản phảm đánh dấu sự trở lại hoành tráng của series này sau 6 năm vắng bóng. Được biết, ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, Final Fantasy XV đã bán được hơn 6 triệu bản và mang về cho hãng Square Enix doanh thu đủ để trang trải chi phí trong vòng… 10 năm của dự án này. Chừng đó thông tin cũng đủ để giới game thủ Việt nhận ra trò chơi này có mức độ “hot” đến mức nào.

Final Fantasy XV hứa hẹn được nhiều game thủ chú ý trong sự kiện này

Final Fantasy với lịch sử phát triển lâu đời cũng như mức độ ảnh hưởng của nó lên nền văn hóa game đại chúng hiện đại, dòng game này chắc chắn cũng sẽ xuất hiện một cách hoành tráng trong buổi Game Talk đặc biệt của Sony M.A.G Show lần này. Các Fans của Final Fantasy chắc chắn không thể bỏ qua buổi “Bình Game” cực kỳ thú vị này cùng những cơ hội rinh quà PlayStation đầy hấp dẫn.

Horizon: Zero Dawn

Được xem là trò chơi "hot nhất" ở thời điểm hiện tại trên hệ máy PS4, Horizon: Zero Dawn xứng đáng được gọi là một quả "bom tấn" với phần hình ảnh vô cùng đẹp mắt và hùng vĩ. Tham gia vào Horizon: Zero Dawn nghĩa là bạn được bước vào một thế giới game đầy diệu kỳ và những điều kinh ngạc mà bạn không thể nào chứng kiến được ngoài đời thực. Chính vì được đầu tư vô cùng công phu với lối chơi đa dạng, cốt truyện phong phú mà Horizon: Zero Dawn ngay khi vừa ra mắt vào cuối tháng 2 đã nhanh chóng “cháy hàng” vì bán đắt như tôm tươi.

Và dĩ nhiên, trong sự kiện Sony M.A.G Show lần này, bạn cũng sẽ là một trong những người có may mắn được tận tay trải nghiệm Horizon: Zero Dawn một cách chân thực và thú vị nhất.

Không chỉ được mang đến để các game thủ trải nghiệm trong sự kiện, cả 4 dòng game nói trên cùng Uncharted 4 đều hứa hẹn sẽ là những chủ đề hot, được bình luận sôi nổi trong chuỗi chương trình Game Talk và màn đấu game cực kỳ hoành tráng tại Sony M.A.G Show.

Sự xuất hiện của PlayStation VR

Ngoài ra, bên cạnh việc được chơi game thỏa thích trên các dàn máy PlayStation 4 Mới, đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ có thể trải nghiệm PlayStation VR trước khi dòng máy này được bán ra vào cuối tháng 4 năm nay.

Đến Sony M.A.G Show bạn sẽ được trải nghiệm PlayStation VR, chiếc máy đang làm mưa làm gió giới game thủ toàn cầu

Sức hút của loạt những ngôi sao nổi tiếng tại Sony M.A.G Show

Tuyệt vời hơn đó là sự kiện lần này quy tụ đến 8 gương mặt: Soobin Hoàng Sơn, BigDaddy, Hà Lê, Phạm Anh Khoa, Phúc Bồ, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu và cô nàng rapper phong cách Suboi. Họ sẽ lần lượt mang đến những bản hit của riêng mình với phần dàn dựng được biến tấu sao cho thật hòa hợp với thế giới game, mang đậm chất “ngầu và bí ẩn” của một gamer thứ thiệt.

8 gương mặt “cực chất” hứa hẹn làm bùng nổ Sony M.A.G Show

Loạt giải thưởng cực xịn

Đến với Sony M.A.G Show, bạn còn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn từ sự kiện. Sẽ có 500 chiếc nón game thủ dành cho 500 bạn đến sớm nhất chương trình, và 500 khán giả này cũng sẽ nhận được cơ hội quay số may mắn trúng PS4 PRO “cực khủng”. Ngoài ra, các game thủ đến với sự kiện từ 14h đến 16h cũng có cơ hội trúng ngay 1 PS4 Mới 500GB. Cuối cùng, khi tham gia bình chọn cho giải PES giữa các nghệ sĩ nói trên, bạn sẽ có ngay cơ hội mang về bộ đôi PS4 Mới 500GB và Bravia TV 43W750D.

Phần quà hấp dẫn cho các game thủ

Sony M.A.G Show sẽ diễn ra từ 14:00 – 22:00, ngày 25/03/2017 tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7, 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Để đăng ký vé mời, bạn có thể đăng ký theo 1 trong 2 cách sau:

• Cách 1: Đăng ký tại http://bit.ly/SonyMAGShow-FB2

• Cách 2: Hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp SONY Email Tên và gửi đến 8088 (ví dụ Sony abc@gmail.com Huong gửi 8088).

Cơ hội nhận quà hấp dẫn cho khán giả đăng ký vé mời online

Đặc biệt, khi đăng ký vé mời online, bạn sẽ có cơ hội nhận được phần quà là máy chơi game PS4 và điện thoại Sony Xperia XZs.

Để xem chi tiết chương trình, bạn có thể truy cập tại: http://www.sony.com.vn/microsite/SonyMAGShow/