TPHCM: Sẽ kiểm tra thường xuyên các cơ sở mầm non tư thục

Chiều 23/3, Sở GD-ĐT TPHCM gửi đi thông báo đến các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là ở các cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu Trưởng Phòng GD-ĐT các quận huyện phối hợp với các địa phương, ban, ngành có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Tập trung vào các nội dung như: việc quản lý cấp phép, thực hiện các điều kiện đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự trường học.

Bảo mẫu đánh đập trẻ trong giờ ăn tại cơ sở giữ trẻ ở Gò Vấp, TPHCM (Ảnh cắt từ clip)

Sở cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của người học.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường nề nếp, kỷ cương, xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; Tập trung thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học, quan tâm giáo dục đối học trò có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của của Lãnh đạo nhà trường, tổ chức Công đoàn, trợ lý thanh niên, tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ, nhân viên của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh…

Chỉ trong một thời gian ngắn, TPHCM xảy ra 2 vụ bạo hành trẻ mầm non gây hoang mang dư luận. Vụ việc giáo viên ở cơ sở mầm non Apollo (Q. Bình Thạnh) dốc ngược đầu, dọa ném trẻ qua cửa sổ xảy ra vào giữa tháng 2. Và mới đây là vụ bảo mẫu đánh đập trẻ trong giờ ăn tại một cơ sở ở Gò Vấp. Khi sự việc xảy ra mới vỡ lẽ, cả 2 cơ sở này đều hoạt động không phép.

