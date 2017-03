Vụ xét xử người nổi tiếng tố cáo tham nhũng: Nước mắt của những người mẹ

Hai người mẹ, hai vị thế khác nhau, một người bật khóc khi phải đứng trước vành móng ngựa, một người khác cũng nức nở khi chứng kiến cảnh đứa con vướng vòng lao lý, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu đối với con cái.

Sáng 23/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án liên quan tới hành vi “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).

Vì thương con mà bà Tý phải đứng trước vành móng ngựa vì tội đưa hối lộ

Theo cáo trạng, ngày 15/1/2016, Công an huyện Đắk Mil tạm giữ hình sự 6 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Sau đó, Huỳnh Thị Cao Thương, Nguyễn Thị Tý, Trương Thị Lan (người nhà của các con bạc trên) gặp Huỳnh Kim Cao Trí bàn cách xin tại ngoại. Những người này đã liên hệ với Trung úy Lãnh Thanh Bình (cán bộ trinh sát Công an huyện Đắk Mil) để xin lo lót chạy tại ngoại và được Bình hướng dẫn làm đơn xin bảo lãnh. Sau đó Lan nói lại Nguyễn Xuân An (em họ Lan) về việc chuẩn bị 20 triệu để lo tại ngoại cho chồng, An bức xúc vì hành vi tiêu cực này nên đã tìm gặp ông Trần Minh Lợi nhờ hướng dẫn. Được sự động viên, hướng dẫn của ông Lợi, An, Trí, Tý đã trực tiếp đưa 60 triệu cho Trung úy Bình và bí mật ghi âm, ghi hình.

Các bị cáo bị truy tố trước tòa hôm nay gồm: Trần Minh Lợi (SN 1969) ngụ tại Đắk Lắk, Nguyễn Xuân An (SN 1985), Huỳnh Kim Cao Trí (SN 1978), Huỳnh Cao Thị Thương (SN 1979), Nguyễn Thị Tý (SN 1960), Trương Thị Lan (SN 1971) về tội “đưa hối lộ” và Lãnh Thanh Bình (SN 1985) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Bà Phước khóc nức nở khi con trai vướng vòng lao lý

Mở đầu phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã quyết định cách ly các bị cáo để đảm bảo tính khách quan trong việc xét hỏi. Sau phần xét hỏi bị cáo Huỳnh Thị Cao Thương, chủ tọa, đại diện VKS và các luật sư lần lượt hỏi tới bị cáo Nguyễn Thị Tý (mẹ của con bạc Nguyễn Ngọc Hậu).

Trước tòa, bà Tý khai nhận, sau khi nghe tin con trai bị tạm giữ về hành vi đánh bạc, bà Tý đã liên hệ với Thương và được người này hướng dẫn chuẩn bị 20 triệu để lo cho con được tại ngoại. “Khi nghe thông tin này, ban đầu tôi không đồng ý nhưng vì gần Tết, trời thì lạnh nên thương con, tôi đành chấp nhận mang số cà phê trong nhà đi bán để chuẩn bị tiền lo cho nó”, bà Tý nức nở.

Bà Tý cho biết thêm, Thương chỉ nói chuẩn bị tiền chứ bà không biết đưa cho ai mà chỉ biết sẽ giao cho một người tại quán cà phê Giọt Nắng trên địa bàn huyện Đắk Mil. Đến hôm sau, đúng thời gian đã được thông báo trước, bà Tý mang tiền đến quán cà phê trên rồi đưa cho Trí tập hợp lại giao cho Bình. “Đến lúc đưa tiền cho Bình, tôi mới biết anh ta là công an huyện Đắk Mil. Sau khi nhận tiền, anh ta chỉ nói sẽ nhờ người giúp, nếu giúp được Bình sẽ trả lời, còn nếu không giúp được, Bình sẽ trả lại tiền cho chúng tôi”.

Suốt trong thời gian tòa xét hỏi, người mẹ nghèo liên tục lấy tay quệt nước mắt, giọng nói chân chất, bộc trực: “Bị cáo chỉ nghĩ chạy tại ngoại để cho con ra ngoài chứ tội thì cũng phải xử. Bị cáo không hề biết đó là vi phạm pháp luật, nếu biết phải đi tù thì bị cáo không ngu mà làm.”

Ngồi phía dưới, bà Đoàn Thị Phước (mẹ của bị cáo Nguyễn Xuân An) cũng mếu máo, lo lắng mỗi khi nghe chủ tọa đặt câu hỏi với con trai mình. Phần xét hỏi Nguyễn Xuân An kết thúc cũng là lúc tòa tạm dừng, bà Phước chạy vội ra sân rồi ôm chặt đứa con gái, khóc nức nở vì thương con trai.

Thấy con được dẫn giải về nơi tạm giam, bà Phước chỉ đứng một chỗ nhìn theo, rồi quay mặt đi khóc, giọng nói nghẹn ngào: “Thằng An là thằng có ăn có học đàng hoàng, ở nhà nó ngoan ngoãn, hiền lành lắm, chưa từng làm mất lòng ai. Đến cả đứa trẻ trong xóm nó còn không bắt nạt mà ai ngờ đâu, chỉ vì giúp anh họ nó mà giờ nó phải ngồi tù”.

Nói rồi, bà Phước liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói: “Nó bị oan chứ nó không có tội. Nó đã nói ông Lợi không làm nữa mà ông Lợi cứ thuyết phục nó. Dù sao thằng An với thằng Bình cũng là bạn học hồi trước mà”.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc và dự kiến kéo dài đến hết ngày mai.

Dương Phong