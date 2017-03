Bất động sản Đà Nẵng năm 2017 tiếp tục bùng nổ

Với hàng loạt giao dịch sôi động suốt nửa cuối năm qua, thị trường BĐS Đà Nẵng đầu năm 2017 tiếp tục bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, dự báo còn ngoạn mục hơn thời kỳ “đỉnh” nhiều năm trước.

Giá vẫn thấp so với tiềm năng

Lý giải cho sóng đầu tư ngày càng gia tăng tại Đà Nẵng trên cả ba phân khúc: BĐS du lịch, BĐS nghỉ dưỡng và nhà ở, các chuyên gia địa ốc cho rằng, mấu chốt nhất chính là giá cả.

Sau nhiều năm thăng trầm, hiện giá bất động sản Đà Nẵng tuy có “nhúc nhích” tăng nhẹ song vẫn rẻ hơn rất nhiều so với các thị trường khác, hấp dẫn cả giới đầu tư lẫn người có nhu cầu thực. Dù trên đà tăng nhẹ nhưng BĐS Đà Nẵng so với giá tại Hà Nội và TP.HCM vẫn còn thấp xa. Nghiên cứu của Hiệp hội BĐS Đà Nẵng chỉ ra, cùng vị thế, vị trí như Nha Trang, song đất ven biển Đà Nẵng rẻ hơn rất nhiều. Ngay cả sau đợt đón làn sóng nhà đầu tư phía Bắc đổ bộ, giá đất tại một số khu ven biển có nhích lên khoảng 80 triệu đồng/m2, song so với Nha Trang, cùng vị trí tương tự đang giữ mức giá lên tới hơn 200 triệu đồng/m2.

Ngoài giá, Đà Nẵng giữ được đà tăng trưởng BĐS nhờ hàng loạt tiềm năng về kinh tế - xã hội ít nơi nào có được. Đó là du lịch tăng trưởng mạnh, năm sau luôn cao hơn năm trước. Báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Đà Nẵng cho thấy thành phố biển hút tới trên 5,5 triệu lượt khách mỗi năm. Bên cạnh đó là hàng loạt dự án hạ tầng giao thông hiện đại như kế hoạch xây hầm chui vượt sông Hàn - hầm chui vượt sông lớn thứ 2 ở Việt Nam, nâng cấp Sân bay quốc tế, cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ những sự kiện lớn trong năm 2017 như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, Hội nghị APEC…Tất cả gián tiếp tạo cú hích cho thị trường địa ốc.

Như tổng kết của ông Marc Townsend - Tổng giám đốc CBRE Việt Nam: “Với chiến lược trở thành một Singapore của Việt Nam, Đà Nẵng đã thực hiện nhiều quy hoạch tầm cỡ, đồng bộ”. Cùng với việc tăng số lượng chuyến bay quốc tế và lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng, ông Marc Townsend khẳng định, thị trường bất động sản còn tiềm năng phát triển xa hơn, nhưng vẫn giữ được mức lợi nhuận ổn định.

Nhiều chuyên gia BĐS chung đánh giá, 2017 sẽ là thời điểm thị trường địa ốc Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới ngoạn mục, phát huy những lợi thế riêng có để mang lại đà tăng trưởng dài hạn, ổn định và bền vững chứ không có chuyện “bong bóng” hay “thổi giá”. Bởi ngoài giá đất nền hợp lý, thì Đà Nẵng đã sẵn có những lợi thế đặc trưng ít nơi nào có được: hạ tầng tốt, quy hoạch bài bản không bị manh mún, an ninh đảm bảo, dịch vụ hàng không phát triển, cơ chế chính sách thông thoáng và đặc biệt danh xưng “thành phố đáng sống”…

Nói như chuyên gia BĐS Nguyễn Đức Tâm, hiện thị trường địa ốc Đà thành tương đối đảm bảo đúng giá trị thực. Các sản phẩm đến được tay người dân có nhu cầu mua để ở, đặc biệt là những người trẻ và gia đình thuộc diện thu nhập thấp. Các dự án dưới 1 tỷ /sản phẩm nhưng nằm trong khu đô thị được đầu tư hạ tầng tốt, kết nối thuận tiện với mạng lưới trường học, bệnh viện, không gian công cộng vui chơi, giải trí…đã thỏa cơn khát an cư cho nhiều người dân. Quỹ đất vàng trong thành phố không còn nhiều, nên những ai có nhu cầu mua nhà để ở hay tích lũy “ngôi nhà thứ 2, thứ 3” đang nhanh chân tìm cho mình dự án phù hợp.

Điểm danh các khu vực hút khách

Ngoài giới đầu tư rủng rỉnh vốn liếng đến từ Hà Nội và TP.HCM sẵn sàng chớp cơ hội mua các mảnh đất “vàng” ven biển làm “vốn giắt lưng” thì phân khúc đất nền đa phần “hút” gia đình trẻ người Đà Nẵng và một số khu vực lân cận như Quảng Nam, Huế…mua để ở. Với tâm lý “ăn chắc mặc bền” thích sở hữu nhà đất, các lô đất nền tại những khu đô thị mới có quy hoạch đồng bộ, nhiều tiện ích…đang là chọn lựa số 1.

“Chưa đến 1 tỷ đồng đã mua được lô đất trăm mét vuông ở khu đô thị mới quy hoạch đâu ra đấy, rồi thiết kế nội thất theo nhu cầu và gu của mình, mức giá đó ở Hà Nội có nằm mơ vợ chồng tôi cũng không dám nghĩ tới. Vừa chuyển việc vào đây, sẵn tiền bán chung cư ngoài Hà Nội, tôi mua ngay hai lô dựng nhà”, anh Trần Tiến Minh chia sẻ.Trong đà tăng trưởng chung, sóng đầu tư thời điểm này đang đổ mạnh về đất nền ven thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực phía Nam. Ngoài lý do cơ cấu giá khu vực này luôn giữ ổn định, thì nguyên nhân quan trọng hơn đó là khu vực này nằm trọn trong chiến lược quy hoạch đô thị của thành phố tập trung phát triển mạnh về phía Nam. Chỉ sau vài năm, hạ tầng giao thông cùng hệ thống tiện ích tại khu vực Nam thành phố đã cải thiện chóng mặt. Đường sá thông thoáng, di chuyển từ khu phía Nam tới Hội An hay về trung tâm thành phố đều chỉ mất trên dưới 15 phút bằng xe máy, ô tô.

Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng ráo riết khai thác các quỹ đất nơi đây để đầu tư các công trình quy mô lớn, tạo đà phát triển chung cho khu vực. Ngoài những tuyến đường mới thênh thang, đến nay, nhiều cây cầu cũng được xây mới, như cầu Hoà Xuân chuẩn bị mở rộng xây dựng thêm một nhịp. Rồi cầu nối từ Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân sang đường Minh Mạng, bãi tắm Sơn Thuỷ cũng sẽ được khánh thành…

…Với những bước tiến vững chắc qua nhiều năm, 2017 sẽ là thời điểm để thị trường địa ốc Đà thành bứt phá ngoạn mục, hứa hẹn nhiều giao dịch sôi động.