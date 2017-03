3 con giáp phúc dày vận đỏ, phú quý đầy nhà tháng 4/2017

Trong tháng 4/2017, trong 12 con giáp, những tuổi có tên trong danh sách này sẽ rất giàu có, làm gì cũng thuận.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, những người cầm tinh con Trâu đứng đầu trong danh sách may mắn này, họ sẽ gặp đại cát đại lợi, làm gì cũng hanh thông, tiến triển. Tài vận khá lý tưởng, phần lớn là do công việc ổn định, kinh doanh sinh lời nên không lo túng thiếu. Nhưng do trong tháng có quá nhiều khoản phải chi dùng đến tiền nên cũng khó tránh được tình trạng vơi vần. Nói chung mọi sự của người tuổi Sửu sẽ vượng phát không ngờ, tuy nhiên cần thêm một chút cẩn thận để sự nghiệp, tài vận vượng phát hơn.

Tuổi Dần

Năm 2017 là một năm bội thu may mắn đối với những người tuổi Dần. Không chỉ chuyện tình yêu, sự nghiệp mà cả tài chính sung túc cũng là nguồn vui bất tận dành cho bạn trong suốt năm 2017. Các dự án của bạn diễn ra suôn sẻ và trôi chảy mang lại nguồn thu ổn định, đều đặn.

Trong tháng 4 này, những bạn làm việc nơi công sở, năm nay cũng hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập tăng đáng kể từ lương, thưởng, tình hình tài chính của bạn cũng vì thế mà luôn dồi dào.



Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ gặp quý nhân phù trợ trong tháng mới này, họ hóa hung thành cát. Công việc, sự nghiệp biến đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng vì khối lượng công việc nhiều lại áp lực nên tinh thần sẽ có lúc xuống dốc. May thay quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc tương trợ, giúp bản mệnh nhanh chóng ổn định được tinh thần và tình cảm. Đường tài lộc, quan lộc của mệnh chủ thuận lợi, nắm quyền lực trong tay, nhiều cơ hội thăng tiến. Nhân cơ hội này, tuổi Dậu hãy dành thêm thời gian và công sức để mở rộng thêm mối quan hệ hữu hảo, tạo bước đà cho sự nghiệp ngày càng phát triển, gặt hái thành công lớn hơn, củng cố tình hình tài chính.