Lost Soul Aside - Game nhập vai tuyệt đẹp là sự kết hợp giữa Final Fantasy XV và Devil May Cry

Thật vậy, ngay sau khi hé lộ những hình ảnh mới thì Lost Soul Aside đã tiếp tục nhận được lời khen rầm rộ từ chính các... game thủ Trung Quốc. Nhiều người thậm chí còn ví von Lost Soul Aside là sự kết hợp hoàn hảo giữa Final Fantasy XV và Devil May Cry.

Mới đây, Lost Soul Aside - Tựa game do duy nhất 1 người phát triển độc quyền dành cho PS4 đã bất ngờ hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Được biết, Lost Soul Aside vốn do Yang Bing, một người Trung Quốc phát triển dưới dạng độc lập, thế nhưng nó đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo game thủ trên toàn thế giới vì... quá đẹp.

Một số hình ảnh mới hé lộ của Lost Soul Aside

Theo đó, Lost Soul Aside giới thiệu đến người chơi một thế giới mở rộng lớn, thế nhưng tạo hình nhân vật mang đậm phong cách Nhật Bản cùng lối đánh chặt chém hack & smash lại khiến cho tựa game này được đề cao và thậm chí còn được nói rằng nó chính là "Devil May Cry" thế giới mở.

Tất nhiên, việc nhiều trang tin của Trung Quốc gửi lời khen tới Lost Soul Aside cũng là điều dễ hiểu, vì đây là một tựa game chính do người Trung Quốc phát triển mà. Dẫu vậy, nhìn vào những hình ảnh screenshot dưới đây, chúng ta cũng không khỏi thán phục về nền đồ họa cực lung linh và chân thực của tựa game nhập vai này.

Nhắc lại một chút về Lost Soul Aside. Tựa game xây dựng bằng Unreal Engine 4 này xuất hiện lần đầu tiên vào hồi đầu tháng 8/2016 với đồ họa tuyệt đẹp và theo tác giả chia sẻ thì lấy cảm hứng nhiều từ Final Fantasy XV. Quả đúng như vậy bởi từ cảnh vật, môi trường cho tới nhân vật đều toát lên một vẻ thần tiên đậm chất Fantasy. Dù vậy lối chơi của game lại nghiêng về phong cách hành động nhiều hơn với những đòn thế chặt chém liên hoàn hết sức bắt mắt.

Vào thời điểm mà Yang Bing mới tiết lộ về việc đang có nhiều hãng game lớn liên hệ với anh để hỗ trợ cho Lost Soul Aside trở thành một sản phẩm thương mại, nhiều người dự đoán rằng Square Enix (hãng phát triển Final Fantasy XV) cũng nằm trong số đó, nhưng cuối cùng thì Sony mới là người chiến thắng cuối cùng.