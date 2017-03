Việt Nam - Singapore sẽ phối hợp chặt chẽ tìm giải pháp cho TPP

Việt Nam và Singapore khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác để tìm giải pháp cho Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hai bên cũng trao đổi vấn đề Biển Đông và ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong dịp này.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/3. Sáng ngày 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long. Trước đó Thủ tướng Lý Hiển Long và đoàn đã thăm TP Hồ Chí Minh.

Hai Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều thách thức mới, hợp tác liên kết kinh tế khu vực, liên khu vực luôn là nền tảng thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu; hai bên cần tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược, thúc đẩy hợp tác hội nhập và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.

Tại cuộc họp báo sáng nay, hai Thủ tướng nhất trí cần tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore (Ảnh: Hữu Nghị)

Ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore sẽ hỗ trợ Việt Nam trong phát triển thành phố thông minh, đưa công nghệ vào cuộc sống, nâng cao chất lượng sống người dân; cũng như chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các khởi nghiệp (start-up) Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, tiếp cận được các dòng vốn từ các quỹ đầu tư, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kết nối giữa một số thành phố lớn của Việt Nam như các Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Singapore.

Thủ tướng Singapore cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu, xem xét thành lập các khu công nghiệp công nghệ cao; đồng thời là cầu nối thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí với nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước trong lĩnh vực tài chính, giao thông và khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cũng như tham gia sâu hơn về dịch vụ tài chính tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân tại Văn Phòng chính phủ (Ảnh: Hữu Nghị)

Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác: Trao thư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Ngân hàng UOB của Singapore về việc Ngân hàng UOB lập chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Sembcorp về phát triển Dự án BOT tuốc bin khí hỗn hợp Dung Quất 2; Bản ghi nhớ về việc phát triển Khu công viên phần mềm Đà Nẵng giữa UBND Thành phố Đà Nẵng và Liên doanh Tập đoàn Sembcorp.

Hai bên cũng ký Bản ghi nhớ giữa Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore và Quỹ quốc tế Singapore; Bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam; Bản ghi nhớ về việc xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại tỉnh Quảng Trị giữa UBND Tỉnh Quảng Trị và Liên doanh Tập đoàn Sembcorp và Becamex.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ giá trị chung về một khu vực hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển thịnh vượng, cam kết tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác an ninh-quốc phòng vốn đang tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore thông qua việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao, duy trì các cơ chế tham khảo, các hoạt động song phương và đa phương giúp tăng cường hữu nghị và lòng tin giữa hai bên.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về vấn đề khủng bố và cướp biển đang ngày càng gia tăng trong khu vực, nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh hàng hải và tội phạm xuyên quốc gia. Thủ tướng Singapore khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hai Thủ tướng nhất trí duy trì tham vấn và hợp tác chặt chẽ với nhau và các nước ASEAN khác xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội trong việc xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực, đặc biệt là vấn đề Biển Đông.

Hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông

Việt Nam và Singapore khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển (UNCLOS) 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; thực hiện đầy đủ DOC, thúc đẩy Khung COC chất lượng và sớm đạt được COC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN – Trung Quốc của Singapore và khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Singapore thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Singapore tiếp tục cung cấp học bổng cho thanh, thiếu niên Việt Nam trong cả khuôn khổ song phương và hợp tác ASEAN và cam kết Singapore tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ của Việt Nam, trong đó có cán bộ Đảng.

Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác trong việc tìm kiếm giải pháp cho Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định ủng hộ Việt Nam trong Năm APEC 2017.

Hai Thủ tướng cũng thảo luận việc hợp tác để thúc đẩy kết nối hàng không giữa hai nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của doanh nghiệp và người dân của hai nước.

Tin: Nam Hằng

Ảnh: Hữu Nghị