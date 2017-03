iPhone 7 màu đỏ sẽ về Việt Nam từ ngày mai, giá không đội lên quá cao

Chứng kiến thị trường đang đi xuống và chưa có dấu hiệu khôi phục, nhiều cửa hàng bán sản phẩm iPhone cho rằng, mẫu iPhone 7/7 Plus màu đỏ xách tay về sớm sẽ không đội giá lên chục triệu như trước đây và thậm chí có thể bán ngang bằng với giá của các màu sắc khác chỉ sau vài ngày bán ra.

Rục rịch đưa iPhone màu đỏ về sớm

Chỉ ngay sau khi Apple công bố chương trình đặt hàng mẫu iPhone 7 và 7 plus màu đỏ vào tối ngày 21/3, nhiều cửa hàng trong nước đã rục rịch tìm nguồn hàng sớm để đưa về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

iPhone 7 Plus màu đỏ

Ông Nguyễn Phát, điều hành Di Động Việt tại TPHCM cho biết, hiện tại màu sắc mới đang giúp cho thị trường iPhone trở lại sôi động hơn so với những tháng trước đó. Dù chưa thể biết được hiệu ứng của sản phẩm này có đủ sức tạo nên một doanh số khả quan không nhưng lượng người quan tâm đến sản phẩm này ở Việt Nam khá lớn. "Chỉ tính riêng trong 2 ngày qua, đã hơn 100 người liên hệ hỏi mua sản phẩm. Do đó, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra nguồn hàng để cố gắng đáp ứng như cầu của khách hàng".

Ông Minh Tuấn, điều hành Minh Tuấn Mobile cũng có chung nhận định và cho rằng, màu sắc mới của Apple đang giúp cho thị trường iPhone "hồi sinh" trong những tháng ế ẩm vừa qua. Dù chưa thể khẳng định nó có bán tốt không nhưng động thái mới của Apple đã khiến cho thị trường nóng trở lại.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellPhone S cho biết, lượng người quan tâm đến sản phẩm này khá cao và dự kiến máy sẽ có sớm tại Việt Nam. Nhiều cửa hàng cũng đang khẩn trương đưa máy về Việt Nam và có thể ngày mai, phiên bản màu đỏ của iPhone 7 và 7 Plus sẽ có mặt tại Việt Nam.

Giá bán sẽ không tăng nhiều

Giá iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ xách tay dự kiến nhận hàng từ 24/3

Theo ông Huy, giá bán iPhone 7 và 7 Plus sẽ không tăng nhiều so với những sản phẩm iPhone mới khi lần đầu tiên về Việt Nam. Giá bán xách tay rơi vào khoảng 21,9 triệu đồng dành cho iPhone 7 dung lượng 128 GB, iPhone 7 dung lượng 256 GB giá 23,9 triệu đồng hay iPhone 7 Plus dung lượng 128 GB giá 24,9 triệu đồng. Đây là mức giá không quá cao khi một phiên bản iPhone mới đầu tiên về Việt Nam. Tuy nhiên, vài ngày sau đó mức giá dự sẽ không chênh lệch nhiều.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phát cho biết, iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ đầu tiên về sẽ có tăng chỉ đôi chút so với giá thực tế khi bán ở các quốc gia khác. Tuy nhiên mức chênh lệch với các màu sắc khác sẽ không nhiều trong ngày đầu tiên, chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng. Thậm chí chỉ vài ngày sau, khi máy về nhiều giá bán sẽ nhanh chóng quay về với mức ngang bằng hoặc cao hơn chỉ vài trăm ngàn đồng so với màu sắc khác.

Ngoài ra, ông Minh Tuấn cũng cho biết, nguồn hàng iPhone màu đỏ đợt này có thể về nhiều vì rất nhiều cửa hàng đang tìm nguồn hàng để thu gom.

Trước đó, một số nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết, iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ chính hãng sẽ được bán ra vào cuối tháng 4 tới đây với giá không đổi, tức ngang bằng với các màu sắc khác đang bán trên thị trường.

Ngoài khác biệt về màu sắc, iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ sở hữu cấu hình và tính năng tương tự các phiên bản màu sắc khác. Sản phẩm này là một phần nằm trong chiến dịch gây quỹ để nâng cao nhận thức về bệnh HIV/AIDS được Apple hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ ONE Campaign.

Gia Hưng