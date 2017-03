Người chiến sĩ Cảnh sát giao thông với biệt tài "đánh chặn" ma túy

Những con đường đi lên các tỉnh Đông Bắc là một trong những tuyến, trọng điểm mà những kẻ buôn bán ma túy chọn làm đường để vận chuyển sang Trung Quốc, cũng là con đường mà ma túy tổng hợp thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ. Chính vì thế mà lực lượng chức năng phải cố gắng hết mình để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn loại tội phạm này.

Qua đó đã có nhiều tấm gương sáng được biết đến với sự đóng góp tối đa cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống ma túy. Và một trong những điển hình tiêu biểu đó là Đại úy Hoàng Anh Tuấn - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Giang.

"Duyên" phá án ma túy

Theo như chia sẻ của Đại úy Hoàng Anh Tuấn, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh được phân công công tác về làm việc tại Phòng CSGT. Từ khi nhận nhiệm vụ, anh luôn cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành công việc bằng lòng say mê và tinh thần trách nhiệm.

Ngay từ khi nhận công tác, anh Tuấn cũng biết được sự khó khăn của một người CSGT làm việc trên tuyến đường "nóng" về ma túy như vậy. Bởi lẽ đây là một loại hình tội phạm đặc biệt nguy hiểm, chúng luôn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng mọi giá và không ít vụ việc tội phạm ma túy mang theo vũ khí trong người.

Chia sẻ về kinh nghiệm của mình sau nhiều năm công tác, Đại úy Tuấn cho biết: "Với tính chất manh động, xảo quyệt, bọn tội phạm ma túy thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn vận chuyển ma túy nhằm qua mặt lực lượng chức năng và lực lượng CSGT. Song xác định khâu vận chuyển là yếu nhất của tội phạm ma túy, tôi đã quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ trong Đội công tác và cán bộ, chiến sĩ được phân công tham gia các Tổ tuần tra kiểm soát giao thông những thủ đoạn mới của tội phạm ma túy...".

Đại úy Hoàng Anh Tuấn trong một lần làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Có lẽ vì luôn luôn tập trung đề cao cảnh giác như vậy mà nhiều vụ vận chuyển ma túy đã bị Đại úy Hoàng Anh Tuấn và các đồng đội phát hiện. Cũng vì lí do đó mà nhiều người thường nói anh Tuấn có "duyên" với các vụ án ma túy.

Kể lại chiến công phát hiện 40 bánh heroin trong năm 2013, Đại úy Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Vào khoảng 22 giờ 25, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Lạng Giang, khi đang tuần tra kiểm soát, Tổ công tác do tôi làm tổ trưởng phát hiện chiếc xe ôtô bán tải gắn số 2476 (biển số Lào) vi phạm chạy quá tốc độ trong khu dân cư. Thấy có nghi vấn, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai đội hình và dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển xuất trình hộ chiếu Lào nhưng không có giấy phép lái xe, phương tiện không có gắn ký hiệu phân biệt quốc gia theo quy định".

Trong quá trình kiểm tra, bằng sự nhanh nhạy và kinh nghiệm của mình, anh Tuấn đã phát hiện trong xe dấu hiệu của ma túy. Ngay lập tức, anh phân công tổ viên giám sát những người đi trên xe, đồng thời nhanh chóng tiến hành kiểm soát bên trong xe.

Qua nhiều lần kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện có 2 túi nilon màu xanh bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng. Bị phát giác, các đối tượng liền bỏ chạy hòng thoát thân. Tuy nhiên, Tổ công tác đã kịp thời khống chế và bắt giữ được tên lái xe cùng một đối tượng đi cùng. Một đối tượng khác đã lợi dụng đêm tối bỏ trốn.

Vụ việc nhanh chóng được báo với thủ trưởng đơn vị và triển khai các phương án đưa hai đối tượng và phương tiện về đơn vị kiểm tra, đồng thời cử lực lượng truy tìm đối tượng bỏ trốn.

Kết quả đã phát hiện các đối tượng trên vận chuyển 40 bánh heroin giấu trong phần dựa lưng của hàng ghế sau, 350 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tiền mặt. 2 đối tượng bị bắt giữ mang quốc tịch Lào là Ha Moua và Kham Phong.

Quá quen với những thủ đoạn của các loại tội phạm, Đại úy Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Bọn chúng thường vận chuyển bố trí nhiều xe đi áp tải xe có đối tượng cất giấu ma túy, trong xe có những đối tượng tàng trữ nhỏ lẻ ma túy tổng hợp để đánh lừa sự chú ý của lực lượng chức năng, đặc biệt trong thời gian giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng càng ráo riết hoạt động. Vì thế nên chúng tôi cũng triển khai các phương án, chiến thuật tuần tra kiểm soát cho cán bộ, chiến sĩ trong Tổ tuần tra, chú trọng kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện nghi vấn".

Theo như chia sẻ của Đại úy Hoàng Anh Tuấn, nhờ kinh nghiệm nói trên mà anh cùng các đồng đội đã phát hiện một vụ việc điển hình khác xảy ra trong thời gian gần đây, đó là vụ bắt giữ một đối tượng vận chuyển 3kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Hai đối tượng vận chuyển trái phép ma túy bị bắt giữ.

Đó là vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 13-9-2016, Đại úy Hoàng Anh Tuấn được phân công làm Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát giao thông cùng các đồng đội làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A. Sau khi phát hiện xe ô-tô màu trắng BKS 15A-261.03 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn vi phạm "chạy quá tốc độ quy định trong khu đông dân cư (66/50 km/h), anh Tuấn đã phân công cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình dừng phương tiện kiểm tra.

"Tôi trực tiếp kiểm tra, phát hiện trên xe có một nam giới lái xe và một phụ nữ đi cùng, lái xe không xuất trình được Giấy phép lái xe. Nhận thấy hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, tôi chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án và đội hình sẵn sàng chiến đấu", anh Tuấn kể.

Trực tiếp tiến hành kiểm tra phương tiện và phát hiện trong cốp đựng đồ phía sau có 3 túi nilon chứa nhiều tinh thể màu trắng, dạng ma tuý đá được bọc trong nhiều lớp túi nilon khác nhau cất giấu kỹ ở bên dưới bao tải đựng gạo.

Ngay lập tức anh Tuấn hô to "có ma túy", đồng thời chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong Tổ tuần tra nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng và đưa cùng tang vật về trụ sở cơ quan. Sau khi tiến hành khám xét đã thu giữ tổng số 3kg ma tuý đá, các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Quý (Hải Phòng) và Ngô Thị Đậu (Đà Nẵng). Đối tượng Đậu khai nhận là mang số ma túy đá mua trên Lạng Sơn về Hải Phòng để tiêu thụ.

Từ khi nhận công tác, đã có hàng chục vụ vận chuyển ma túy bị Đại úy Hoàng Anh Tuấn và các đồng đội phát hiện. Riêng từ năm 2014 cho tới nay, thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đã trực tiếp phát hiện 6 vụ, bắt giữ được nhiều đối tượng vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Bắc Giang, thu giữ 5 bánh hêrôin, 3,7kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59, 14 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Tang vật một vụ án.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Ngoài công tác chuyên môn, Đại úy Hoàng Anh Tuấn còn là một đoàn viên gương mẫu, nhiệt tình tham gia phòng trào do Đoàn Thanh niên của đơn vị tổ chức cũng như các chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên do Đoàn cấp trên phát động; tích cực tham gia, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên.

Các phong trào anh từng tham gia phải kể đến đó là vai trò Tổ trưởng trong việc thực hiện công trình, phần việc thanh niên với mô hình "Ca tuần tra thanh niên", "Đội tuyên truyền viên thanh niên". Cùng với những đồng đội khác, Đại úy Hoàng Anh Tuấn cũng tham gia đẩy mạnh, gương mẫu thực hiện có hiệu quả phong trào "3 không" (Không hút thuốc lá mọi lúc, mọi nơi; Không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; Không say rượu bia bất cứ lúc nào) do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động.

Hoàng Anh Tuấn cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa như: 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện; tặng 20 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, Tết cổ truyền của dân tộc... Cùng với đó là góp sức trẻ vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các cuộc vận động phong trào thi đua.

Nhờ sự đóng góp của mình không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn trong các phong trào của lực lượng, của Đoàn thanh niên mà Đại úy Hoàng Anh Tuấn đã nhận được nhiều khen thưởng như: Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 3 năm liên tiếp (2014-2016); 3 bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Giải thưởng thanh niên Công an tiêu biểu; 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 3 giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; cùng nhiều hình thức khen thưởng khác...

Đặc biệt, theo như Đại úy Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã báo cáo, đề xuất cấp trên đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng" đối với bản thân anh. Và mới đây nhất, vào ngày 10-3-2017, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hội đồng xét tặng giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016" đã tổ chức họp lần 2 để bình chọn.

Sau khi có kết quả bình chọn, Đại úy Hoàng Anh Tuấn đã vinh dự trở thành một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Đó cũng là sự đền đáp xứng đáng cho một chiến sỹ CSGT luôn hết mình vì công việc và luôn sẵn sàng trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy đầy nguy hiểm.

Theo Lê Phong - Ngọc Trâm

Cảnh sát toàn cầu