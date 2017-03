Bị gọi là “bản sao Quỳnh Anh Shyn”, học trò của Đông Nhi lên tiếng

Xuất hiện tại The Voice, ngoại hình bắt mắt của Hà Đặng nhiều người nhận xét là giống Quỳnh Anh Shyn. Tuy nhiên Hà Đặng không muốn bị so sánh với bất kỳ anh chị nào trong nghề. Nhiều người nhận ra, cô gái 9x từng tham gia phim ngắn nổi tiếng giới trẻ “Noel hạnh phúc với 100k”.

Hà Đặng tên thật là Đặng Thu Hà sinh năm 1991 tại Nam Định. Cô tốt nghiệp Khoa Sư phạm âm nhạc (ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) năm 2013 và từng là diễn viên chính trong các phim ngắn: “Sự thật - tiểu tuyết thế kỷ”, “Noel hạnh phúc với 100k” (2013); “Noel ngày ra mắt” (2014); “Trong ô cửa kính” (2014); “Buông tay nhau ra” (2015); Hãy che chở anh em nhé” (2016)… “Noel hạnh phúc với 100k” từng gây xôn xao trong giới trẻ và cộng đồng mạng.

Hà Đặng từng đóng trong bộ phim ngắn “Noel hạnh phúc với 100k” gây tranh cãi trong giới trẻ.

Gần cuối phim có câu thoại tạo đã nên nhiều bình luận trái chiều trong cộng đồng mạng: “Mỗi buổi đi chơi của bọn tao chỉ có 100k thôi, còn để dành cho tương lai chứ”. Bộ phim đã được giới trẻ share rất nhiều và tạo nên cơn “sốt” phim ngắn năm 2013.

Thời gian vừa qua, cô gái 9x tham gia The Voice và trở thành nhân tố thu hút. Cô gây ấn tượng mạnh trong phần thi giấu mặt với ca khúc “Vì ai vì anh”. Ngay từ khi cất tiếng hát ở vòng Giấu mặt , Đặng Thu Hà khiến cả trường quay ngỡ ngàng bởi chất giọng cao, khỏe cùng phong cách trình diễn vô cùng chuyên nghiệp. Đông Nhi đã nhận xét cô có những xử lí rất khác, rất đột phá với bản gốc.

Khi xuất hiện tại The Voice, ngoại hình bắt mắt của nữ ca sĩ trẻ bị không ít nhận xét là giống với Quỳnh Anh Shyn. Tuy nhiên Hà Đặng khẳng định, cô không muốn mình bị so sánh với bất kỳ anh chị nào trong nghề bởi cô muốn được khán giả chú ý đến qua giọng hát của mình chứ không phải bất cứ sự so sánh nào cả.

Cô cũng cảm ơn sự ưu ái của những khán giả ví mình xinh đẹp tựa Quỳnh Anh Shyn. “Tuy nhiên, mỗi người đều có những nét khác nhau riêng biệt chứ không thể lẫn lộn được. Hà muốn là chính mình chứ không phải bản sao của Quỳnh Anh Shyn hay bất kì ai khác”, cô nói.

Hà Đặng chia sẻ: “Trước khi thi The Voice, bên cạnh việc làm diễn viên, Hà vẫn thường xuyên đi hát, vì đó là đam mê của Hà, nhưng vẫn chưa dám đăng ký thi bất kỳ cuộc thi nào cả. The Voice là một chương trình thi hát có thể coi là lớn nhất tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Nơi đây, các thí sinh sẽ được học tập, trải nghiệm và thể hiện giọng hát. The Voice sẽ là một cơ hội rất lớn đối với Hà để tiến gần hơn với đam mê của mình. Và quan trọng nhất là theo đuổi nó một cách chuyên nghiệp”.

Hà Đặng chia sẻ, sở thích của cô là được đi du lịch và ở bên gia đình, thích ăn những món ngon mẹ nấu và đặc biệt là ca hát.

Thêm những hình ảnh đáng yêu của giọng ca 9x

Nhật Phương

Ảnh: NVCC