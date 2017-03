Uống nước tăng lực: Nên hay không? 

Nước tăng lực luôn được sử dụng như một thức uống cung cấp năng lượng và sự tỉnh táo. Nhưng gần đây, có quá nhiều thông tin gây tranh cãi về loại thức uống này. Vậy có nên hay không việc sử dụng nước tăng lực?

1. Nên - vì nước tăng lực giúp duy trì năng lượng và sự tỉnh táo

Thành phần chủ yếu trong nước tăng lực là caffeine. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, chất caffeine thật sự an toàn với sức khỏe người sử dụng, giúp cải thiện tinh thần và gia tăng sự tỉnh táo. Trong mỗi 250 ml nước tăng lực thường chứa 50-80mg caffeine, tương đương hoặc thậm chí ít hơn một tách cà phê.

Theo các chuyên gia, trung bình một người lớn chỉ nên sử dụng tối đa 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 5 lon nước tăng lực. Sử dụng nước tăng lực với liều lượng thích hợp sẽ giúp người dùng thêm tỉnh táo để làm việc và học tập và không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nước tăng lực còn được so sánh như một loại “thức uống thể thao”. Nhiều vận động viên đã tin tưởng và sử dụng nước tăng lực trước mỗi trận đấu quan trọng hoặc trước khi tập luyện, bởi vì họ tin rằng nước tăng lực sẽ giúp cơ thể cải thiện độ bền, sức dẻo dai và suy giảm mệt mỏi.

Elias Ambühl, vận động viên trượt tuyết người Thụy Sĩ, chia sẻ bí quyết tập luyện của mình: “Tôi thường uống một lon nước tăng lực sau mỗi lần luyện tập nặng để phục hồi năng lượng. Trước mỗi trận đấu, tôi cũng sẽ uống một lon để có được sự tỉnh táo cần thiết.”

2. Không nên - nếu sử dụng sai cách hoặc lạm dụng nước tăng lực





Nước tăng lực không thể thay thế hoàn toàn cho nước uống thông thường, bởi loại thức uống này không tham gia vào quá trình bù nước. Vậy nên, người dùng cần uống thật nhiều nước bên cạnh việc sử dụng nước tăng lực để đảm bảo rằng cơ thể được cung cấp đủ nước cho một ngày.

Cần phải làm rõ, việc sử dụng kết hợp nước tăng lực và rượu không gây bất kì ảnh hưởng trực tiếp cụ thể, dù tích cực hay tiêu cực, đến sức khỏe người tiêu dùng, theo nghiên cứu của Tổ chức An toàn thực phẩm Châu Âu (EFSA). Tuy nhiên, lạm dụng hỗn hợp này sẽ làm người dùng mất cảm giác say, do đó họ sẽ tiêu thụ nhiều rượu hơn dự tính. Việc lạm dụng hỗn hợp này đồng nghĩa với việc lạm dụng chất cồn, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe về lâu dài.

Tùy thuộc sức khỏe của mỗi người, việc sử dụng quá liều lượng một cách phản khoa học các loại nước uống tăng lực có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực cho cơ thể của người dùng, bao gồm các cảm giác căng thẳng, suy giảm thần kinh và làm tăng nhịp tim. Vậy nên, uống quá nhiều lon nước tăng lực trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn không phải là ý hay.

Như vậy nước tăng lực sẽ tốt cho sức khỏe, giúp người dùng lấy lại sự tỉnh táo, khả năng tập trung và tiếp thêm sức mạnh nếu được sử dụng đúng cách và đúng liều lượng. Ngược lại, nếu người sử dụng uống nước tăng lực nhiều quá mức hoặc không đúng cách, thì nước tăng lực lúc này sẽ không còn những tác dụng tốt cho sức khỏe như những nhà sản xuất mong muốn.