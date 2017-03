Vợ tài xế xe Camry gây tai nạn gào khóc xin lỗi

Liên quan đến vụ xe Camry gây tai nạn liên hoàn trên nhiều tuyến phố Hải Phòng khiến nhiều người bị thương, bước đầu xác định không có ai bị thương nặng. Nhân chứng kể lại, tài xế được lôi ra khỏi xe trong tình trạng ngơ ngác, không biết gì, trong khi người phụ nữ xưng là vợ liên tục khóc lóc xin lỗi.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết: vụ xe Camry "điên" gây tai nạn liên hoàn có gây thương tích cho nhiều người đi đường, tuy nhiên may mắn không ai bị nặng và chỉ dừng lại ở mức độ xây xát. Do xe gây tai nạn chạy qua nhiều tuyến phố nên việc xác định danh tính và số nạn nhân của cơ quan công an đang gặp khó khăn.

Sau khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người dân đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình về việc có ít nhất 5 người bị thương trong vụ tai nạn.

Chiếc xe nát bét phần đầu nhưng túi khí không hề bung ra.

Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận cảnh "tan hoang", xơ xác của phương tiện gây tai nạn, nhưng điều lạ là túi khí trong xe không hề bung ra.

Thời điểm tài xế được người dân lôi ra khỏi xe trong tình trạng không biết gì, khuôn mặt ngơ ngác, dù bị người dân vây đánh vẫn không hề nói gì. Cạnh đó một người phụ nữ tự xưng là vợ của người gây tai nạn gào khóc xin mọi người đứng đánh chồng mình.

Rất đông người dân vây lấy chiếc xe gây tai nạn, lôi tài xế ra khỏi xe

Hiện cơ quan công an quận Hải An đang tiến hành điều tra xử lý, tiếp tục xác minh danh tính và số lượng người bị thương, nếu có. Hai chiếc ô tô bị hư hỏng do xe điên gây ra được đưa đi đánh giá thiệt hại.

Danh tính tài xế gây tai nạn được xác định là Nguyễn Hữu Thủy, 34 tuổi, trú tại khu Thư Trung, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng. Thủy cũng đồng thời là chủ phương tiện gây tai nạn là chiếc Camry màu đen có BKS 15A-26655.

Anh Nguyễn Đức An, một nhân chứng cho biết: "Khi tôi đang ở trong nhà thì nghe cái rầm. Chạy ra thì thấy chiếc xe bốn chỗ của chị gái tôi đậu bên đường bị xe của Thủy đâm vào đuôi. Chiếc xe của chị tôi bị ủn đi một đoạn rồi đâm tiếp vào một xe khác đậu phía trước.

Chưa dừng lại, tài xế này tiếp tục rồ ga đẩy cả hai phương tiện trước đầu mình đâm trực tiếp vào một cây thông khiến cây gãy đổ. Người này tiếp tục quay đầu xe bỏ chạy trong khi phần đầu xe đã hư hỏng nặng. Chạy được một lúc sau xe này lại quay về chính vị trí gây tai nạn ban đầu...".

Tài xế được phát hiện trong tình trạng không tỉnh táo.

Anh Trần Minh Khang một nạn nhân suýt bị "xe điên" đâm phải bàng hoàng kể lại: "Tôi đang đi đường Lê Hồng Phong thì chiếc xe Camry đen lao đến từ hướng ngược chiều. Tôi kịp thời né nên chỉ bị ngã xuống vệ đường".

Ngoài ra anh Khang có thông tin trên trang Facebook cá nhân việc anh chứng kiến 1 cụ ông và 2 cụ bà bị thương.

Chị Hoàng Anh, một nhân chứng khác, cho hay, chị và người thân đang đi bộ trên vỉa hè sát mét đường Trung Lực thì chiếc xe này lao tới với tốc độ chóng mặt, lạng lên cả vỉa hè. Chị và nhiều người đi bộ gần đó bỏ chạy tán loạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Hằng